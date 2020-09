Baloncesto/NBA.- Ibaka: "Nos queda trabajo por hacer, estamos hambrientos"

06/09/2020 El ala-pívot de Toronto Raptors Serge Ibaka NORTEAMÉRICA DEPORTES ESTADOS UNIDOS TORONTO RAPTORS



MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El ala-pívot de Toronto Raptors Serge Ibaka ha advertido de que, a pesar de la importante victoria de esta madrugada ante Boston Celtics (93-100) para empatar la eliminatoria de semifinales de la Conferencia Este, todavía les queda "trabajo por hacer", resaltando que están "hambrientos" y mantienen al cien por cien las ganas por revalidar el título de la NBA en la 'burbuja' de Orlando.



"Sabemos que todavía nos queda trabajo que hacer, lo sabíamos antes del partido, pero tenemos en mente que el trabajo no está hecho aún porque hemos estado antes aquí. Seguimos hambrientos. Tenemos que centrarnos en el siguiente partido porque este ya se ha acabado, todavía hay trabajo que realizar", declaró tras el partido en declaraciones que recoge NBA.com.



El hispano-congoleño salió desde el banquillo para firmar 18 puntos, con un 4 de 4 en triples, y 7 rebotes, y contribuyó a que los canadienses remontasen un 2-0 en contra y empatasen la eliminatoria (2-2), algo que ya consiguieron en las Finales de Conferencia de 2019 ante Milwaukee Bucks. "Lo que aprendimos del año pasado es que no se acaba hasta que realmente se acaba. Se trata de seguir presionando, seguir creyendo hasta el final. Tenemos esa mentalidad, por eso nunca nos rendimos", indicó.



Por otra parte, defendió el trabajo de Marc Gasol, que fue titular pero que mostró una gran falta de acierto de cara al aro (40%) antes de ser eliminado por faltas. "Creo que el trabajo de Marc no se ve mucho porque él hace muchas cosas pequeñas. Defiende muy bien, es muy grande, protege la pintura y en ataque pasa la pelota muy bien. Para nosotros con eso ya es importante su trabajo porque al final tenemos muchos anotadores. Si Marc anota muy bien, pero si no, lo que él hace es mucho más importante que anotar", manifestó.



Por último, Ibaka alabó el trabajo realizado por el cuerpo técnico liderado por Nick Nurse. "En este momento, todo el trabajo de los entrenadores es muy importante porque no tenemos mucho tiempo de descanso después de los partidos, así que todos los detalles son muy importantes. Nuestros entrenadores están haciendo un gran trabajo mirando los videos y esto nos está ayudando mucho", concluyó.