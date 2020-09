Azarenka supera a Swiatek y vuelve a octavos por primera vez desde el 2015

En la imagen la bielorrusa Victoria Azarenka EFE /EPA /JASON SZENES

Flushing Meadows (Nueva York, EE.UU.), 5 sep (EFE).- La bielorrusa Victoria Azarenka mantuvo su racha triunfal en el Abierto de Estados Unidos al conseguir este sábado la victoria por 6-4 y 6-2 ante la joven polaca Iga Swiatek y alcanzar los octavos de final por primera vez desde el 2015.

La dos veces ganadora de Grand Slam vivirá de nuevo la experiencia de la segunda semana del Abierto, gracias a la solidez de su juego dominante ante una rival que no le regaló nada y a la que al final superó con un actuación brillante durante la hora y 38 minutos que duró el partido disputado en la pista Louis Armstrong.

La próxima rival de Azarenka será la checa Karolina Muchova, vigésima cabeza de serie, que tuvo que hacer trabajo extra de tres sets antes de vencer por 6-3, 2-6 y 7-6 (7) a la veterana rumana Sorana Cirstea.

El duelo entre ambas tenistas será el primer que tengan como profesionales.

Azarenka acabó el partido frente a Swiatek con 25 golpes ganadores contra 19 errores no forzados, comparados a los 27 y 25, respectivamente, de Swiatek, la adolescente de 19 años, número 53 del mundo, que jugó por segunda vez el Abierto.

La veterana tenista bielorrusa de 32 años, solamente tuvo su punto débil en el saque al cometer seis dobles faltas por apenas dos 'aces', pero su rival no estuvo mejor al quedarse sin ningún servicio que le diese tanto directo y también hizo dos dobles faltas.

El resto de las facetas del juego fueron dominadas por Azarenka en lo que fue el primer duelo entre ambas tenistas como profesionales.

Al entrar en la burbuja de Nueva York hace unas semanas, Azarenka volaba por debajo del radar mientras buscaba su primera victoria en un año.

Todo cambió rápidamente cuando Azarenka se puso en marcha en el Premier 5 de Cincinnati, que se jugó la pasada semana en las mismas pistas de Flushing Meadows, debido a la pandemia del coronavirus, y ganó tras no presentación de la japonesa Naomi Osaka, lesionada.

Azarenka mantuvo el impulso en el US Open, perdiendo solo tres juegos en su primer partido contra la austríaca Barbara Haas, y reclamando una dulce venganza sobre su compatriota Bielorrusa Aryna Sabalenka, quinta cabeza de serie, con una victoria 6-1, 6-3.

Azarenka, que disputó dos veces las finales del Abierto, está disputando el torneo histórico número 50 de Grand Slam de su carrera.

Mientras que Swiatek, que alcanzó su mejor clasificación en el Abierto y en un torneo de Grand Slam, a pesar de la derrota aspira a convertirse en tenista polaca que tome el relevo de su compatriota Agnieszka Radwanska dentro de la competición de la elite del tenis mundial femenino.

La sexta jornada del Abierto también dejó el triunfo de la legendaria estadounidense Serena Williams, tercera cabeza de serie, por 2-6, 6-2 y 6-2 ante su compatriota Sloane Stephens, vigésima sexta preclasificada, en el duelo de campeonas del Abierto.

La rival de Williams será griega Maria Sakkari, decimoquinta cabeza de serie, que se impuso con facilidad por 6-3 y 6-1 a la adolescente estadounidense Amanda Anisimova, vigésima segunda preclasificada.

Sakkari, de 25 años, que disputa por sexta vez el Abierto, se enfrentará por tercera vez a Williams, con reparto de triunfos, pero el conseguido por la tenista griega se dio la pasada semana en el mismo escenario de Flushing Meadows, durante los octavos de final del Premier 5 de Cincinnati.

Mientras que otra veterana, la búlgara Tsvetana Pironkova, de 32 años, que vuelve a la competición después de tres temporadas de ausencia por dedicarse a su familia, se mantuvo como verdugo de las cabezas de serie al ganar por 6-4 y 6-1 a la croata Donna Vekic, decimoctava preclasificada, en apenas una hora y cuatro minutos.

Pironkova, que también había eliminado en la segunda ronda a la española Garbiñe Muguruza, décima cabeza de serie, tendrá de rival a la francesa Alizé que venció por 7-6 (4) y 3-2 (retirada) a la estadounidense Madison Keys, exfinalista del Abierto, y séptima cabeza de serie.

La Belga Elis Mertens pasó sin problemas a los octavos de final tras ganar or 7-5 y 6-1 a la estadounidense Catherine McNally, y su rival será la ganadora del partido que esta noche disputan la también local Sofia Kenin, segunda cabeza de serie, y la tunecina Ons Jabeur, vigésimo séptima preclasificada.