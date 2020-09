Autoridad de campeones

El sueco Marcus Berg (i) y el francés Ferland Mendy durante el partido de fútbol de la UEFA Nations League entre Suecia y Francia en el Friends Arena de Estocolmo, Suecia.EFE/EPA/Jessica Gow

Madrid, 5 sep (EFE).- La Liga de Naciones puso en acción a la campeona del mundo, Francia, y a la vigente vencedora de este competición y también de la Eurocopa, Portugal, que solventaron con solvencia sus compromisos frente Suecia y Croacia, respectivamente.

En realidad no hubo sobresaltos en la irrupción en el torneo de alguna de las favoritas. Además de galos y lusos, Bélgica también resolvió con autoridad en Dinamarca (0-2) mientras Inglaterra salió airoso con agonía y desde los once metros de su visita a Reikiavik.

Fue Portugal el equipo superior. El cuadro de Fernando Santos no echó de menos a Cristiano Ronaldo para pasar por encima de Croacia (4-1). No es la primera vez que el conjunto luso da un paso al frente sin su astro. Es Portugal un equipo con talento de sobra al que los éxitos en la Eurocopa y en la Liga de Naciones le han proporcionado la confianza necesaria.

En Do Dragao no tuvo rival. Joao Cancelo, Diogo Jota y también Joao Félix, indiscutible, sonrojaron al cuadro balcánico, subcampeón del mundo pero lejos de su nivel. Bruno Petkovic maquillo la derrota del equipo visitante, que encajó el cuarto a continuación por medio de Bruno Silva.

El meta Dominik Livakovic evitó un daño mayor para el cuadro luso, que se aposenta en la cima del Grupo 3 con más goles que Francia, que se impuso en el estadio Friends Arena de Estocolmo a Suecia (0-1).

Una acción individual de Kylian Mbappe al borde del intermedio desequilibró el partido y frustró el espíritu competitivo del conjunto de Janne Andersson (0-1). Disfruta el astro del París Saint Germain de esa oportunidad que auxilia a los mejores. Un oportunismo que no contó con Antoine Griezmann, que falló un penalti en el tiempo añadido para ensanchar la ventaja del cuadro de Deschamps.

Bélgica liberó a Thibaut Courtois y Roberto Martínez también dio descanso a Eden Hazard, suplente en Copenhague. Sin minutos. Fue Dries Mertens el que asumió el liderato del equipo. Asistió al defensa del Lyon Jason Denayer para abrir el marcador al inicio del choque y firmó el segundo, en el cuarto de hora final del choque.

Más apuros tuvo y más dudas generó Inglaterra, al que le salvó la falta de puntería en el tiempo añadido de Birkir Bjarnason que en la última acción del partido pudo empatar desde los once metros para Islandia.

Un minuto antes, sí había aprovechado un lanzamiento de penalti Raheem Sterling que puso por delante al equipo de Gareth Southgate, que había jugado veinte minutos con uno menos por la expulsión de Kyle Walker.

En la tercera categoría de la competición, el delantero del Mónaco Stevan Jovetic llevó a Montenegro al primer puesto del Grupo 1 de la tercera división. Firmó los dos goles en el triunfo en Chipre (0-2). El atacante del Dinamo Kiev Gerson Rodriguez propició la victoria de Luxemburgo en Azerbaiyán, que tomó ventaja al borde del descanso y que terminó superada por el conjunto de Luc Holtz (1-2).

Macedonia cumplió en la visita de Armenia (2-1). El acierto del defensa del Leeds Ezgjan Alioski, de penalti, y del delantero del Udinese Ilija Nesterovski, también desde los once metros, dejaron solventado el compromiso de Skopje.

Nika Katcharava dio los tres primeros puntos a Georgia, que ganó en Estonia (0-1). En la Liga D, el tanto de Graeme Torilla, al borde del intermedio, dio a Gibraltar la tercera victoria oficial de su historia a costa de San Marino (1-0).

Santiago Aparicio