Andreu Buenafuente: "¿Aconsejar a Banderas? Sería de cretinos"

MADRID, 6 (CHANCE)



El relevo para conducir la próxima Gala de los Goya está servido y dado. Serán Antonio Banderas y María Casado quienes tomen el testigo de la mano de Andreu Buenafuente y Silvia Abril, conductores hasta ahora de la fiesta por excelencia del cine.



Andreu Buenafuente, hombre de ideas claras donde los haya, no tiene ninguna duda en que sus sucesores sabrán hacerlo muy bien en la trigésimo quinta edición de la fiesta del cine español, aunque la idea de Antonio Banderas, tal y como ha comentado el actor, no sea hacer un programa de humor. Ingrediente principal en las ceremonias que han presentado la pareja de humoristas durante dos años consecutivos. Por esto, Andreu no considera necesario aconsejar a Antonio Banderas: "Aconsejar a Banderas? Sería de cretinos" comentó el presentador durante la clausura del Festival de Televisión de Vitoria, celebrada el pasado sábado 5 de septiembre.



Asimismo, Andreu, que considera una gran oportunidad formar parte del engranaje de los Premios Goya, asegura "Es un regalazo, pero también toca descansar un poquito".



Y es que, con esta pandemia, el humorista está mas centrado en otras cosas, como la vuelta al cole: "como cualquier padre de un niño, en este caso de una niña de siete años, saber qué va a pasar me preocupa. Me preocupa la incertidumbre y la poca concreción". Y añade que los niños en este confinamiento han sido una gran ejemplo: "los niños, con esto no descubro nada, nos han dado una lección de adaptación estratosférica. Ahora precisamente me dice 'yo quiero volver a ver a mis amigos' y tu con tus miedos, temores, movidas de adultos y ella lo que quieres es volver a encontrar su grupo, eso es bueno".



Con este panorama que se complica día a día, Andreu aboga a responsabilidad: "Nosotros, los ciudadanos, creo, con un poco de sentido común, debemos hacer lo que nos dicen. E intentar mirar por el bien común. Es todo lo que podemos hacer".