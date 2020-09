Alfaro llega a Ecuador, arma equipo y regresa por el milagro ante Argentina

El técnico de Ecuador, el argentino Gustavo Alfaro. EFE/ José Jácome/Archivo

Guayaquil (Ecuador), 6 sep (EFE).- El seleccionador local, el argentino Gustavo Alfaro, desembarcará en Ecuador esta medianoche para iniciar el armado del equipo e ir el próximo 8 de octubre a Buenos Aires en busca de un milagro ante Argentina, en el arranque de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022.

"El profesor Gustavo Alfaro llegará hoy a las 23:45 hora local (04:45 GMT), junto a su cuerpo técnico, cumpliendo con los protocolos de seguridad. No habrá declaraciones, solo toma de imágenes de su llegada", informó este domingo el departamento de prensa de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

Adelantó mañana habrá una rueda de prensa virtual desde las 12.00 hora local (17:00 GMT) con el seleccionador.

"Esta noche espero estar en Quito, para poner en marcha la ilusión de estar con Ecuador en el Mundial de Catar", resaltó hoy Alfaro previo a su embarque rumbo a la capital ecuatoriana.

Alfaro y su equipo de trabajo armarán la apretada agenda de actividades en Ecuador, que alcanzará solo para estructurar la lista de convocados, con los que se reunirá por primera ocasión unos tres días antes del viaje a Buenos Aires.

Alfaro comenzará el rearmado del equipo desde mañana, lunes, pues no hay un equipo base para arrancar con el proceso.

Varios exseleccionados locales y técnicos de fútbol coinciden en que existe un grupo de jugadores que atraviesan un buen nivel con sus clubes, pero otra cosa será con la selección.

Otra dificultad que deberá sortear el seleccionador será la convocatoria o no de los jugadores que militan en Europa por la carencia de vuelos y la dificultad de traslados por las exigencias de los protocolos internacionales de bioseguridad debido a la pandemia, como ha confirmado la administración de la FEF.

Lo único favorable para el arranque del proceso, será el ritmo de competición alcanzado por la mayoría de los jugadores con sus clubes en Ecuador tras el parón desde marzo, pues el torneo se reanudó el pasado 14 de agosto, tras dos meses de entrenarse bajo estrictos protocolos de bioseguridad la evitar la propagación del COVID-19.

Mientras que la ventaja para los jugadores en el rearmado del equipo, será "la propuesta sencilla de Alfaro, que será fácil de asimilar", como precisó el presidente de la FEF, Francisco Egas, al momento de anunciar la contratación del estratega.

Precisamente por esas características, los directivos de la FEF se decidieron para contratar a Alfaro el pasado 26 de agosto.

"Necesitábamos a alguien que tenga un impacto inmediato sin tener mucho tiempo de trabajo. Buscamos un técnico con una propuesta sencilla, fácil de asimilar para los jugadores y con buen manejo de situaciones complicadas de camerino. Y haber dirigido a Boca Juniors le da un masterado en eso", aseguró entonces Egas.

Ecuador se fue quedando sin la forma de un equipo de fútbol desde hace exactamente dos años, cuando perdió la opción para ir al Mundial de Rusia bajo la dirección técnica del argentino nacionalizado boliviano Gustavo Quinteros.

En 2019 se intentó rearmar el equipo para la Copa América de Brasil, en la que no alcanzó la respuesta anhelada y quedó eliminado en la primera fase, tras una goleada por 4-0 ante Uruguay, otra derrota por 2-1 frente a Chile y un empate por 1-1 contra Japón.

El fracaso en Copa América facilitó la exclusión del seleccionador colombiano Hernán 'Bolillo' Gómez, a finales de julio y recién en enero de 2020 la FEF contrató al nuevo seleccionador, el hispano-holandés Jordi Cruyff, que abandonó el 23 de julio el proyecto que no alcanzó a desarrollar debido a la pandemia.

En medio de ese ambiente, empezará Alfaro el rearmado de su equipo, en procura de pescar un milagro de esos que suelen darse en el fútbol, enfrentando en las dos primeras fechas de las eliminatorias a selecciones que ya están armadas como Argentina y Uruguay, respectivamente.