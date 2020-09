ACTUALIZA 1-Djokovic es descalificado de Abierto EEUU tras golpear a jueza de línea con una pelota

(Agrega detalles)

NUEVA YORK, 6 sep (Reuters) - El tenista número uno del mundo, Novak Djokovic, fue descalificado en la cuarta ronda del Abierto de Estados Unidos el domingo, luego de golpear a una juez de línea con una pelota al término de un punto durante su partido contra el español Pablo Carreño Busta.

Después de perder su servicio para quedar abajo 6-5 en el primer set, un frustrado Djokovic golpeó una pelota suelta en la cancha hacia el fondeo de la cancha que golpeó a la jueza de línea.

Inmediatamente se disculpó y se ubicó junto a ella antes de involucrarse en un largo diálogo con el árbitro del torneo.

Según las reglas del juego, no hay otra opción que no sea la descalificación y, pese a las súplicas de Djokovic de que no tuvo la intención de golpear a la jueza, finalmente quedó fuera del torneo.

Fue un final increíble para las esperanzas del primer favorito para ganar su título número 18 de Grand Slam, algo que parecía cada vez más probable a medida que el torneo avanza a su segunda semana.

"Es la decisión correcta", dijo a Amazon Prime Tim Henman, quien fue descalificado de Wimbledon por un incidente similar en 1995. "No está apuntando a la juez de línea, pero golpeó la pelota y debes ser responsable de tus acciones". (Reporte de Martyn Herman, Editado en Español por Manuel Farías)