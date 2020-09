100-93. Raptors aprovechan hundimiento moral de Celtics y empatan la serie

EFE/ ERIK S. LESSER

Lake Buena Vista (Florida, EE.UU.), 5 sep (EFE).- El ala-pívot camerunés Pascal Siakam recuperó su condición de líder encestador de los Raptors de Toronto y con un doble-doble de 23 puntos y 11 rebotes guió a los actuales campeones de la NBA al triunfo de 100-93 ante los Celtics de Boston, en el cuarto partido de las semifinales de la Conferencia Este, que empataron a 2-2, al mejor de siete.

El triple milagroso del alero inglés OG Anunoby, con la que los Raptors le robaron a los Celtics la victoria el pasado jueves en el tercer partido (104-103), se mantuvo como un fantasma durante todo el cuarto dentro del equipo de Boston, que salió al campo con la mentalidad perdedora y eso fue lo que les sucedió.

Los Raptors se aprovecharon de esa debilidad, como hicieron la pasada temporada después de haber estado al borde de la eliminación, dos veces, y el base Kyle Lowry también se creció de líder para aportar un doble-doble de 22 puntos y 11 rebotes que ayudaron a la victoria.

Esta vez no necesitaron ninguna canasta milagrosa, simplemente hacer una buena defensa y dejar que desde fuera del perímetro, los Celtics, fuesen su peor enemigo al fallar la mayoría de los tiros que hicieron, especialmente el escolta Jaylen Brown, que desapareció del partido cuando el equipo más lo necesitaba.

Pero además tuvieron el resurgir también del pívot congoleño español Serge Ibaka que volvió a ser el sexto jugador de los Raptors al aportar desde el banquillo 17 puntos (7-9, 4-4, 0-0), seis rebotes y siete asistencias, en los 22 minutos que jugó.

Mientras que el escolta Fred VanVleet también volvió a ser decisivo con 17 puntos, seis rebotes y seis asistencias.

El veterano pívot español Marc Gasol, que siguió de titular con los Raptors, jugó 26 minutos, en los que aportó cuatro puntos (2-5, 0-1, 0-1), capturó dos rebotes defensivos y dio cinco asistencias antes de quedar eliminado con seis faltas personales.

Como equipo los Raptors acabaron el partido con apenas el 40 por ciento en los tiros de campo pero lograron 17 triples de 44 intentos por apenas 7 de 35 de los Celtics, que durante toda el partido les facilitaron las cosas a los Raptors con sus propios fallos.

El alero Jayson Tatum, que desapareció en el tercer partido, volvió a surgir con los Celtics al conseguir un doble-doble de 24 puntos y 10 rebotes, pero sin que pudiese cambiar nunca la mentalidad perdedora del equipo de Boston.

El base Kemba Walker llegó a los 15 puntos, pero volvió a la inconsistencia con su juego ofensivo y esta vez, los Celtics no tuvieron la inspiración y las acciones espectaculares del escolta Marcus Smart.

Esas las aportó Ibaka con cuatro triples en cuatro intentos que rompieron por completo a la defensa de los Celtics, mientras que Brown falló sus primeros nueve intentos desde fuera del perímetro y acabó el partido con 14 puntos tras anotar 4 de 18 tiros de campo, incluidos 2 de 11 de triples.

Tatum y Smart tampoco estuvieron mejor desde fuera del perímetro con 1 de 6 cada uno.

Los Raptors lograron que sus propios tiros no fueran seguidos al final del tercer cuarto para abrir la primera ventaja considerable de cualquiera de los equipos y Boston no pudo acertar los suficientes tiros para evitar su hundimiento.

Los Celtics estuvieron a medio segundo de tomar una ventaja de 3-0, de la que ningún equipo de la NBA se ha recuperado, luego de que la canasta de Daniel Theis les dio una ventaja de dos puntos el jueves.

Pero los 3 de Anunoby pusieron a los campeones defensores de la NBA de nuevo en la lucha por ganar la serie, como hicieron la pasada temporada en las finales de la Conferencia Este, cuando también estuvieron 0-2 abajo ante los Bucks de Milwaukee.

El entrenador de los Raptors, Nick Nurse, asumió que el equipo se centraría de inmediato en el juego tras la euforia de primera victoria milagrosa, como les sucedió el año pasado tras el triple de Kawhi Leonard que les dio el triunfo ante los Sixers de Filadelfia en el decisivo séptimo partido.

Lowry le dio la razón al comenzar el partido con una ventaja parcial de 11-4 y ocho minutos por jugarse tras darse cuenta que los Celtics eran los que todavía no habían podido asimilar la frustrante derrota que sufrieron y que de no hacerlo pueden ir pensando ya en las vacaciones fuera de la burbuja de Walt Disney World.