0-2. Bélgica se estrena con triunfo y amarga debut de Hjulmand en Dinamarca

El danés Martin Braithwaite reacciona después de que el equipo de Bélgica anotó el primer gol durante el partido de la fase de grupos de la Liga de las Naciones UEFA entre Dinamarca y Bélgica en Copenhague, Dinamarca.EFE/EPA/LISELOTTE SABROE

Copenhague, 5 sep (EFE).- Bélgica debutó este sábado en la Liga de Naciones con un triunfo cómodo en Copenhague (0-2), que amargó además el debut de Kasper Hjulmand como seleccionador de Dinamarca.

En un partido igualado y sin demasiadas ocasiones, daneses y belgas se repartieron el dominio: los locales fueron mejores en el primer período y los visitantes controlaron el segundo. Pero a pesar de algunas dudas iniciales, Bélgica acabó firmando un triunfo justo.

A Bélgica se le atragantó de inicio la presión alta de los daneses. Los errores de Mignolet y sus centrales en la salida tampoco ayudaron, aunque no fueron castigados.

La falta de competición de demasiados jugadores marcó el once de Roberto Martínez, quien ya había mandado a casa a Courtois y dejó en el banquillo a Eder Hazard.

El conjunto belga hizo una primera parte discreta, sin apenas ocasiones, con Lukaku bien marcado por Kjær y Christensen. Pero aprovechó su momento. Carrasco mandó al larguero, después del ligero manotazo de Schmeichel, una falta esquinada. El saque de córner lo aprovechó Denayer para marcar, ayudado por la indolencia de Højbjerg.

Dinamarca fue mejor en ese período, pero le faltó concretar más de media docena de acercamientos al área belga con aroma de peligro. Un tiro de lejos de Eriksen que obligó a estirarse a Mignolet fue la única amenaza seria.

Bélgica salió bastante más despierta tras el descanso. Carrasco y Praet metieron el miedo a los daneses, ya más tibios en la presión.

La Dinamita roja, que había dejado una imagen esperanzadora con un estilo agresivo y dinámico, dejó una impresión bastante pobre en la segunda parte, sin muchas ideas y con demasiados fallos.

De una defectuosa entrega en el medio de Eriksen salió una contra muy peligrosa que Schmeichel salvó a latigazo de Lukaku. A la siguiente, Mertens ya no perdonó y fusiló tras recoger un balón suelto al borde del área pequeña.

El partido se acabó ahí. El cuarto de hora restante, tiempo añadido incluido, solo dejó para el recuerdo el estreno con la absoluta del jovencísimo Deku, atacante del Anderlecht.

- Ficha técnica:

0 - Dinamarca: Schmeichel; Wass (Jørgensen, m.84), Christensen, Kjær, Skov; Delaney, Eriksen, Højbjerg; Poulsen, Dolberg (Cornelius, m.83), Braithwaite (Mæhle, m.72).

2 - Bélgica: Mignolet; Castagne, Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Tielemans (Doku, m.88), Witsel, Carrasco (Praet, m.57); Mertens (Trossard, m.80), Lukaku, Thorgan Hazard.

Goles: 0-1, min. 9: Denayer; 0-2, m.77: Mertens.

Árbitro: Sandro Schärer (Suiza). Sacó tarjeta amarilla por Dinamarca a Højbjerg (m. 3) y Skov (m.26); y por Bélgica, a Tielemans (m.20).

Incidencias: Encuentro de la primera jornada del grupo 2 de la Liga A de la Liga de Naciones disputado en el estadio Parken de Copenhague. Antes del saque inicial ambos equipos se arrodillaron en apoyo a Black Lives Matter (Las Vidas Negras Importan), movimiento político originado en la comunidad afroestadounidense.