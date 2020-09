Zverev remonta un set ante Mannarino y jugará octavos frente a Davidovich

En la imagen el alemán Alexander Zverev. EFE /JASON SZENES

Flushing Meadows (Nueva York, EE.UU.), 4 sep (EFE).- El alemán Alexander Zverev, quinto cabeza de serie, superó un set en contra y venció este viernes por 6-7 (4), 6-4, 6-2 y 6-2 al francés Adrian Mannarino, trigésimo tercer preclasificado, y pasó por segunda vez consecutiva a los octavos de final del Abierto de Estados Unidos.

El rival de Zverev, de 23 años, será el joven español Alejandro Davidovich, quien también ganó en cuatro sets, 7-6 (2), 4-6, 6-2 y 6-1, al británico Cameron Norrie y alcanzó por primera vez los octavos de final de un Grand Slam.

Será el primer duelo entre ambos dentro del circuito de la ATP.

Zverev no pudo con el saque de Mannarino y eso le costó perder la primera manga, pero por el resto del camino fue muy superior al francés de 32 años, número 39 del mundo, que tampoco estuvo sobrado de fuerzas.

Tras perder el 'tie-break' en el set inicial, Zverev centró su tenis, menos su saque, que fue una auténtica montaña rusa después de colocar 14 'aces', pero también cometió 11 dobles faltas, algo que tendrá que corregir frente a Davidovich, un jugador que resta muy bien y golpea fuerte desde el fondo de la pista.

La suerte para Zverev fue ver que Mannarino, tras el primer set, no traía nada con su saque, por lo que le rompió 7 veces el servicio en las 9 oportunidades que tuvo, por 2 de 8 del francés.

Al final Zverev metió 44 golpes ganadores, pero cometió 48 errores no forzados, comparados a los 22 y 41 que logró Mannarino, en lo que fue la tercera victoria consecutiva del alemán en los duelos mantenidos entre ambos jugadores.

La quinta jornada del Abierto también dejó los triunfos de los cabezas de serie, el belga David Goffin (séptimo), que ganó por 6-1, 7-6 (5) y 6-4 al serbio Filip Krajinovic, vigésimo sexto preclasificado.

Su rival en octavos será el joven canadiense Denis Shapovalov, duodécimo cabeza de serie y quien se impuso por 3-6, 6-3, 4-6, 7-6 (5) y 6-2 al estadounidense Taylor Fritz, decimonoveno favorito.

El español Pablo Carreño, vigésimo cabeza de serie, vuelve a unos octavos de final del Abierto al ganar por 6-4, 6-3 y 6-2 al lituano Ricardas Berankis y su próximo rival saldrá del vencedor del partido que disputan el serbio Novak Djokovic, primer favorito, y el alemán Jan-Lennard Struff, vigésimo octavo preclasificado.