Varias embarcaciones que participaban en desfile de apoyo a Trump se hunden

Washington, 5 sep (EFE).- Varias embarcaciones que participaban este sábado en un desfile de apoyo a la candidatura a la reelección del presidente de EE.UU., Donald Trump, en el lago Travis, en el estado de Texas, se hundieron, al parecer, debido al fuerte oleaje, informaron autoridades y medios locales.

La emergencia se presentó cuando decenas de naves acudieron a la actividad convocada a través de Facebook, en la que se animaba a que participaran barcos “de todas las formas y tamaños”.

La Oficina del Sheriff del condado de Travis, que pertenece a la ciudad de Austin, informó en Twitter que respondieron a “múltiples llamadas de barcos en peligro durante el desfile”.

“Varios barcos se hundieron”, señaló el informe, sin precisar el número de afectados.

El diario The New York Times indicó, citando a las autoridades, que al menos cuatro barcos se hundieron.

El Departamento de Servicios de Emergencia Médica de Austin-Travis precisó, por su parte, en Twitter que no estuvo involucrado en la atención de las embarcaciones, aunque aclaró que no se produjeron “lesiones o emergencias médicas como resultado de estos incidentes”.

En fotografías y videos difundidos en las redes sociales y en distintos medios locales se observan algunas embarcaciones envueltas en grandes olas.

El desfile, sin embargo, se llevó a cabo como estaba previsto, con decenas de embarcaciones recorriendo el lago -que es un embalse del río Colorado- con banderas alusivas a la campaña de Trump.

Desde la orilla, seguidores del mandatario aupaban a los navegantes con gritos de “cuatro años más”.

En la convocatoria a la actividad en Facebook, se invitaba a los participantes a decorar su barco “con colores patrióticos” y a enarbolar “tantas banderas de Trump como pueda”.

“¡Realmente hagamos una declaración!”, reza el anuncio en la red social.

La publicación Statesman indicó que “no es la primera vez que los desfiles de barcos se vuelven peligrosos”, al señalar que el mes pasado, en Portland (Oregón), un barco en el río Willamette se hundió mientras pasaba un desfile de respaldo a Trump.

El medio local agregó que el lago Travis “es conocido por ser difícil de navegar a veces” y describió que durante la jornada de hoy se vieron “grandes estelas”.