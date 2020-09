Tenis.-Tenis/US Open.- Un Djokovic imparable se cita con Carreño en octavos de final

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El tenista serbio Novak Djokovic sigue imparable en la gira norteamericana al conseguir el billete para los octavos de final del US Open, segundo 'grande' de la temporada, y se citará con el español Pablo Carreño por un sitio entre los ocho mejores jugadores del certamen que se celebra en Flushing Meadows (Nueva York).



Djokovic suma 27 victorias y ninguna derrota en 2020. Un año diferente, marcado por la pandemia y el parón, pero una temporada que no está impidiendo al serbio mantener con honores el primer escalón de la ATP. El de Belgrado no tuvo problemas para imponerse este sábado al alemán Jan-Lennard Struff por 6-3, 6-3 y 6-1 en un duelo muy cómodo.



'Nole', número uno del mundo, no necesitó ni dos horas para sellar su pase a la siguiente ronda con un tenis incontestable que da continuidad a su reciente victoria en Cincinnati. Además, el jugador balcánico totaliza 600 triunfos en pissta dura a lo largo de su excelente carrera.



Su rival en octavos será el español Pablo Carreño, campeón en dobles de Cincinnati y semifinalista del US Open hace tres temporadas. El asturiano también atraviesa un gran momento de forma y llega a los octavos de final después de eliminar en tercera ronda al lituano Ricardas Berankis por 6-4, 6-3 y 6-2.



Quien también estará en los octavos es el debutante nacional Alejandro Davidovich, de 21 años, que se deshizo con soltura de Cameron Norrie en cuatro mangas (7-6(2), 4-6, 6-2, 6-1) en uno de los primeros encuentros de la jornada en el US Open.