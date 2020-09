Tenis.-Tenis/US Open.- Bautista, eliminado en tercera ronda ante un renacido Pospisil

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El tenista español Roberto Bautista ha caído eliminado en la tercera ronda del US Open, segundo 'Grand Slam' de la temporada, tras perder este sábado a manos de Vasek Pospisil en un partido eterno, que estuvo cerca de las cuatro horas, y que terminó con 7-5, 2-6, 4-6, 6-3 y 6-2 a favor del canadiense.



El castellonense, de 32 años, lo tuvo en su mano, pero un resurgir inesperado de su rival -que pidió la atención médica en dos ocasiones- terminó llevando el partido al quinto set y alejando a Bautista de los octavos de final en el certamen neoyorquino. El español seguirá sin superar su techo en Flushing Meadows (2014 y 2015).



El número 11 del mundo, octavo favorito del torneo y segunda mejor raqueta española, no lo tuvo fácil ante la derecha de Pospisil, que le llevó al límite durante el primer set. El canadiense estuvo firme en su servicio y desarmó a Bautista con 6-5 a su favor. Ese juego le puso con 1-0, pero el español se armó de paciencia para encontrar las mejores sensaciones.



Tanto fue así que arrancó con una rotura al tercer juego, y otra en el quinto. Bautista ganó potencia en su derecha y Pospisil fue menguando antes de lo esperado. No hubo batalla en ese 6-2 que equilibró la balanza en la pista Louis Armstrong del complejo 'Billie Jean King Tennis Center'. En el tercer set se repitió el guión, Bautista mandó y Pospisil sufrió por sus dolores en la pierna derecha.



El de Vernon se desesperó a partir del 3-1, aunque no perdió la cara al partido intentando jugar puntos cortos resolviendo en la red. Aún así, el español logró el 6-4 que le dejaba por delante y con todo visto para sentencia. O -al menos- eso parecía. Pospisil recibió un vendaje en el cuádriceps y todo cambió como por arte de magia.



Bautista perdió 'punch' desde el fondo de la pista y entregó la alternativa a su oponente. El 'descuido' puso el 2-2, pero el quinto y definitivo set confirmó la resurrección de Pospisil. Quebró en el segundo juego, confirmó en el tercero y apeó a Bautista con gran seguridad. Ahora se medirá en octavos de final a Alex de Miñaur, que derrotó a Karen Kachanov.



La eliminación de Bautista, que había sido semifinalista en Cincinatti la semana pasada, deja a 'la Armada' con dos tenistas en los octavos de final del US Open tras las victorias de este viernes de Pablo Carreño y el joven Alejandro Davidovich, que está firmando un excelente debut en Nueva York.