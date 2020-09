"Tenemos que creer en nosotros", dice Giannis tras tercera derrota de Bucks

El griego Giannis Antetokounmpo, actual Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA, trató de mandar un mensaje de esperanza después de la tercera derrota seguida de sus Milwaukee Bucks ante los Miami Heat, que les dejan al borde de la eliminación de los playoffs.

"Si hay un equipo que no puede perder 4-0 tenemos que ser nosotros (...) Tenemos que creer en nosotros, creer que podemos hacerlo, partido a partido, posesión a posesión", dijo el alero.

"Creo en mis compañeros, confío en mis compañeros y quiero a mis compañeros. Podemos hacerlo", subrayó Giannis, que firmó 21 puntos, 16 rebotes y 9 asistencias.

Los Heat vencieron este viernes a los Bucks por 115 a 100 y lideran la semifinales de la Conferencia Este por un contundente 3-0, a un solo triunfo de pasar la ronda.

Milwaukee, el mejor equipo de la NBA en la temporada regular, fue arriba en el marcador durante tres cuartos pero en el último parcial se vino abajo y los Heat consumaron la remontada de la mano del escolta Jimmy Butler (30 puntos).

"Tenemos que jugar más duro los 48 minutos, no solo 36", subrayó Giannis. "Aunque al final no nos sirva, pero tenemos que hacerlo para poder dormir por las noches".

Antetokounmpo, favorito a revalidar el trofeo de MVP esta temporada, está teniendo una serie negra ante los Heat, que han encontrado la forma de frenar al jugador más dominador de la liga.

El griego, que promedia 29,5 puntos por partido en la campaña, tiene una media de 22 unidades en esta serie y este viernes firmó un terrible 33% en tiros de campo, con 0 de 7 en triples.

El alero se torció el tobillo derecho durante el primer cuarto pero dijo que no le molestó durante el partido y que pudo haber jugado más que los 34 minutos que estuvo en pista.

De su lado, Jimmy Butler, la estrella de los Heat, reivindicó la autoconfianza de su equipo para superar los pronósticos que ponían a los Bucks como grandes favoritos.

"No estoy sorprendido. Quizás todo el mundo lo esté, pero nosotros hemos peleado todo el año y no me sorprende", dijo el escolta de los Heat, que terminaron en quinta posición en la fase regular.

"Pero no estamos cómodos, no estamos complacidos. Sabemos que tendremos que ganarnos este último partido también" para cerrar la serie, afirmó Butler. El cuarto partido de la eliminatoria será el domingo en Disney World (Orlando).

