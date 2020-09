Shibasaki niega que su seleccionador influyera en su salida del Deportivo

El japonés Shibasaki se despide del Dépor enamorado de A Coruña. En la foto, Gaku Shibasaki es presentado el 22 de julio de 2019, como jugador del Deportivo de La Coruña, acompañado por el presidente del club, Pazo Zas (i) y el director deportivo, Carmelo del Pozo (d). EFE/Cabalar/Archivo

A Coruña, 4 sep (EFE).- El japonés Gaku Shibasaki ha descartado que el traspaso del Deportivo al Leganés, que se cerró este viernes, se debiera a una conversación con su seleccionador en la que este le habría trasladado que si se quedaba en Segunda División B con el conjunto coruñés no podría ir a la selección al no ser una categoría profesional.

El futbolista ha precisado en sus redes sociales que no es cierto que la charla con el técnico afectara al cambio de equipo para seguir en el fútbol profesional con el Leganés, recién descendido a Segunda, en lugar de hacerlo con el Deportivo, que bajó a Segunda B, como se publicó en distintos medios de comunicación de A Coruña.

Shibasaki, que inició la pretemporada con el equipo gallego, fue traspasado al conjunto madrileño, que le ha asegurado la misma duración del contrato que le quedaba en A Coruña, tres temporadas.

En su despedida del Deportivo, el futbolista tuvo palabras de agradecimiento para el club y los aficionados y destacó la belleza de la ciudad en la que residió en la temporada 2019/20.