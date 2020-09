Shevchenko: "La selección española es inmejorable"

EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO/Archivo

Madrid, 5 sep (EFE).- Andréi Shevchenko, seleccionador de Ucrania, elogió a la selección española y a su entrenador, Luis Enrique Martínez, y aseguró que es un equipo "inmejorable" con todos los mimbres para dominar "Europa y el mundo".

"La selección española es inmejorable, está jugando perfectamente con un sistema de juego excelente. El fútbol español siempre dominaba en Europa y el mundo, tiene jugadores excelentes y el personal que trabaja para el equipo es muy bueno. Nuestra liga nacional nos da la posibilidad de preparar a nuestros jugadores y jugar contra un equipo tan fuerte e importante. Va a ser una prueba importante", dijo en rueda de prensa en el estadio Alfredo di Stéfano.

Preocupado por el poco descanso entre partidos y el desgaste del viaje, Shevchenko señaló que sus jugadores, tras iniciar la Liga de Naciones con un triunfo, se están preparando "emocional y físicamente" para medirse a una potencia como España.

No piensa que Luis Enrique tenga un problema con el 9 y la falta de gol: "España tiene la elección muy buena de sus delanteros, puede elegir entre muchos jugadores. Luis Enrique está buscando un goleador pero la fuerza de la selección española no es solamente el delantero centro, siempre ha sido el juego en equipo con jugadores sin miedo por jugar y que salen siempre a ganar".

"Estoy convencido de que mañana me enfrento a uno de los mejores entrenadores como es Luis Enrique, que trabaja el equipo a la perfección y tiene muchas variantes para trabajar esa situación ofensiva. Estoy convencido de que lo va a hacer", añadió.

Por último, el seleccionador ucraniano valoró la situación actual del fútbol, con partidos a puerta cerrada.

"Es una situación nueva para todos a la que tenemos que adaptarnos. Muchas cosas han cambiado y no es importante porque el fútbol sigue, todos los países están buscando las soluciones para no parar y seguir. Estoy convencido de que dentro de poco los aficionados volverán a las gradas, pero lo más importante ahora mismo es la salud y encontrar la solución al coronavirus", manifestó.