Serena Williams gana elimina a Stephens y se cita en octavos con Sakkari

La estadounidense Serena Williams durante el partido que la enfrentó a su compatriota Sloane Stephens este sábado en el Abierto de Estados Unidos. EFE/EPA/JASON SZENES

Flushing Meadows (Nueva York, EE.UU.), 5 sep (EFE).- La exnúmero uno del mundo Serena Williams, tercera cabeza de serie del Abierto de Estados Unidos, se clasificó este sábado a los octavos de final al derrotar por 2-6, 6-2 y 6-2 a su compatriota Sloane Stephens.

Williams, de 38 años, seis veces campeona del Abierto de Estados Unidos, remontó hoy un mal comienzo y elevó a 6-1 su dominio en los duelos con Stephens, ganadora del torneo en 2017.

La única victoria de Stephens fue en los cuartos de final del Abierto de Australia de 2013. Ambas se habían enfrentado por última vez en 2015.

La próxima rival de Williams será la griega Maria Sakkari, decimoquinta cabeza de serie, que alcanzó sus primeros octavos de final al vencer poco antes por 6-3 y 6-1, a la estadounidense Amanda Anisimova.

Tras perder hoy la primera manga Williams, que busca su séptimo título del Abierto, mantuvo su saque y dejó sin margen a Stephens.

Williams aseguró su clasificación en una hora y 44 minutos por decimonovena vez en veinte participaciones.

Williams, la 23 veces campeona de individuales de Grand Slam, avanzó a su 71º Grand Slam a la cuarta ronda en sus 75 apariciones importantes y ahora tiene marca de 104 partidos ganados en el Abierto.

La exnumero uno del mundo acabó el partido con 12 'aces' y tres dobles faltas, mientras que Stephens no colocó ningún saque directo y cometió una doble falta.

Williams tuvo 29 golpes ganadores contra 21 errores no forzados, por 25 y 18, respectivamente, de Stephens, que tuvo su pesadilla al no poder superar el saque intratable de su compatriota.

La rival en octavos, Sakkari, de 25 años, disputa por sexta vez el Abierto. Será el tercer enfrenteamiento. Cada una ya ganó un partido.

El triunfo de la griega se dio la pasada semana en el mismo escenario de Flushing Meadows, durante los octavos de final del Premier 5 de Cincinnati. EFE

