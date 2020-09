Sensaciones por confirmar

Los centrocampistas de la selección española de fútbol, Óscar Rodríguez (c) y Thiago Alcántara (d) durante el entrenamiento del combinado nacional, este sábado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en Madrid Alemania, de cara al próximo partido de la Liga de Naciones contra Ucrania.EFE/RFEF SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/NO ARCHIVO

Madrid, 5 sep (EFE).- La selección española, renovada por Luis Enrique con una hornada de juventud y descaro con Ansu Fati a la cabeza, debe confirmar este domingo las sensaciones dejadas en la visita a Alemania, con el empate (1-1) en el estreno de la Liga de Naciones, ante la Ucrania de Andréi Shevchenko que lidera el grupo.

España enlaza doce partidos sin conocer la derrota. Con poco ruido dentro del campo y algo más fuera durante ese tiempo, tras el desenlace entre Robert Moreno y Luis Enrique, el regreso al banquillo del técnico asturiano se consumó finalmente en el estreno de la Liga de Naciones con un empate de fe ante Alemania. El gol sobre la hora de José Luis Gayá evitó una derrota que habría sido injusta para la imagen dejada en el Stuttgart Arena.

Frente a Ucrania llega el momento de dar el paso al frente que desea Luis Enrique, silenciar el eterno debate de la falta de pegada y convencer. La apuesta del seleccionador por jóvenes valores, tendrá su continuidad tras el estreno en la absoluta de Ansu Fati, Mikel Merino, Ferrán Torres y Óscar Rodríguez. Todo apunta a la titularidad de Sergio Reguilón en el lateral izquierdo y a minutos durante el encuentro para Adama Traoré. Potencia pura y velocidad en los nuevos tiempos para la Roja.

En la búsqueda de la evolución del estilo con la presión alta que pide Luis Enrique, la velocidad en la posesión y la verticalidad, aparecen por la selección nuevos nombres que se entremezclan con la vieja guardia. De ella se comienza a dudar en el exterior de Sergio Busquets y ante cualquier mínimo ataque tanto el seleccionador como los jugadores, salen en defensa de un referente. Se juega el puesto con Rodri, su recambio natural y el futuro de la Roja en el mediocentro donde 'Busi' hizo historia en la generación de oro que lo ganó todo.

Un nombre se ha convertido en el protagonista positivo, Ansu Fati. Todos sabían de su calidad y descaro, pero pocos imaginaban que se adaptaría tan rápido, sin sentir la presión de jugar siendo un niño con los mayores. Con 17 años se convirtió en el segundo futbolista más joven en debutar en la historia de la selección española y demuestra que es un futbolista diferente. Ante Ucrania buscará ser el récord de ser el goleador más pequeño.

Para esa falta de pegada tiene que buscar soluciones Luis Enrique, que tiene la opción de pasar a jugar con un 9 de referencia como Gerard Moreno para aumentar presencia en área rival. Sus acompañantes son una incógnita. Rodrigo puede disfrutar de libertad de movimientos con un compañero por delante suya y Dani Olmo pide minutos tras no jugar en Alemania. Marcó en la única internacionalidad de la que ha disfrutado y desea protagonismo.

La Ucrania de Andréi Shevchenko viaja a Madrid plena de confianza después de clasificarse brillantemente para la Eurocopa y arrancar esta semana la Liga de Naciones con una sufrida victoria ante Suiza (2-1).

Shevchenko, cuya selección se clasificó para la Eurocopa por delante de la Portugal de Cristiano Ronaldo, ha logrado hacer olvidar las rencillas provocadas por la guerra en el Donbás. Además de traer la paz al fútbol ucraniano, ha introducido sangre joven en un equipo, que se caracteriza ahora por su verticalidad y sus transiciones rápidas.

El seleccionador ucraniano aseguró que este torneo es un teatro de pruebas con vistas a la Eurocopa, pero Shevchenko también quiere reforzar la moral de sus jugadores a base de victorias. Aunque Suiza dominó el juego gran parte del encuentro, los cambios introducidos por el seleccionador acabaron saliendo bien.

La troika compuesta por Yarmolenko, Zinchenko y Malinovskyi, que militan todos en equipos extranjeros, mete miedo a sus rivales. Los tres tienen regate, disparo desde fuera del área y gol. El punto débil del equipo quizás esté en la portería, donde el veterano Pyatov suele cometer muchos errores y en la delantera.

Junior Moraes (Shakhtar), brasileño nacionalizado ucraniano, no estuvo bien ni en las semifinales de la Liga Europa ante el Inter ni el jueves ante los helvéticos. En los pocos minutos que estuvo en el campo Yaremchuk, que milita en el fútbol belga, se mostró mucho más efectivo. También despierta dudas Konoplyanka, un jugador destinado a deslumbrar en Europa, pero que no triunfó ni en el Sevilla ni en el fútbol alemán. Shevchenko sigue confiando en él, aunque la prensa se ha mostrado muy crítica con su rendimiento.

. Alineaciones probables:

España: De Gea; Jesús Navas, Sergio Ramos, Pau Torres, Reguilón; Rodri o Busquets, Thiago, Fabián; Dani Olmo, Rodrigo y Gerard Moreno.

Ucrania: Pyatov; Tymchyk, Kryvtsov, Matviyenko, Mykhaylichenko; Stepanenko, Zinchenko; Yarmolenko, Malinovskyi, Konoplyanka o Marlos; Yaremchuk o Moraes.

Árbitro: Benoit Bastien.

Estadio: Alfredo di Stéfano.

Hora: 20.45.