Rinaldi se estrena, Rea aumenta su ventaja y Bautista se cae

El piloto de Ducati Michael Ruben Rinaldi celebra en el podio la victoria conseguida en la primera carrera de Superbikes disputada hoy sábado en el circuito turolense de Motorland Alcañiz, donde este fin de semana se disputan dos pruebas del Campeonato del Mundo de Superbikes. EFE/Javier Cebollada

Zaragoza, 5 sep (EFE).- El italiano Michael Ruben Rinaldi (Team Goeleven, Ducati) ha logrado su primera victoria en el Mundial de Superbike al imponese en la carrera 1 del fin de semana en MotorLand (Alcañiz), en la que el británico Jonathan Rea (Kawasaki) acabó segundo y sacó partida al fallo de su rival, su compatriota Scott Redding (Ducati) y el español Álvaro Bautista (Honda) se cayó a poco del final cuando luchaba por entrar en el podio.

Rinaldi, que había dominado los entrenamientos libres del viernes y partía desde la primera línea de la parrilla, supo frenar el intento de Rea en la salida y dominó la carrera de principio a fin. Aumentó su ventaja de forma incontestable, mientras que por detrás el defensor del título no podía seguir su estela.

Mientras que el piloto de Goeleven iniciaba su particular cabalgada, Rea, incómodo, trataba de asegurar la segunda plaza y Redding, presionado por bautista, se caía para despedirse amargamente de esta carrera, consciente de que dejaba via libre al líder del Mundial.

Rinaldi consolidó su ventaja, Rea resistió una acometida de Bautista, quien, tras ser superado por el británico Chaz Davies (Ducati), trató de mantener su ritmo para luchar por el podio, pero también acabó por los suelos en la curva catorce del trazado aragonés a cuatro vueltas del final.

El italiano certificó el primer triunfo de un piloto de la escudería independiente transalpina y Rea minimizó daños con su segundo puesto a 5.888, en tanto que Davies completó el podio a 10.035.

Michael van der Mark (Yamaha) remontó desde la decimocuarta plaza de la salida a la cuarta final por delante del su compañero de equipo Toprak Razgatlioglu, y el español Xavi Forés (Kawasaki Puccetti Racing) consiguió acabar en la zona de puntos al concluir decimotercero.

El chileno Maximilian Scheib (ORELAC Racing VerdNatura) ha cruzado la meta en décimo sexta posición tras volver a pista después de caerse en los primeros compases de carrera.