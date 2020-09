Pospisil remonta dos sets y elimina al español Bautista en tercera ronda

Vasek Pospisil de Canadá durante el partido que lo enfrentó al español Roberto Bautista en el Abierto de Tenis de EE.UU. en Flushing Meadows, Nueva York. EFE/EPA/JASON SZENES

Flushing Meadows (Nueva York, EE.UU.), 5 sep (EFE).- El canadiense Vasek Posposil, 94 del mundo, se clasificó este sábado a los octavos de final del Abierto de Estados Unidos al derrotar al español Roberto Bautista con parciales de 7-5, 2-6, 4-6, 6-3 y 6-2.

Es la primera vez que llega tan lejos Posposil en nueve participaciones.

El canadiense, de 30 años, que se había enfrentado 11 veces a Bautista, sin conocer la victoria, hoy sorprendió al remontar dos sets.

Pospisil jugará los octavos de final contra el australiano Alex De Minaur, vigésimo primer cabeza de serie, que ganó por 6-4, 0-6, 4-6, 6-3 y 6-1 al ruso Karen Khachanov, undécimo preclasificado.

La perdida de la primera manga no estaba hoy en los planes de Baustista y aunque el se recuperó para ganar en las dos siguientes, a continuación mostró problemas con su saque y, sobre todo, con los golpes desde el fondo de la pista.

Tras tres horas y 39 minutos de acción, Posposil acabó imponiendo la potencia de su servicio que siempre le dio los tantos decisivos al conseguir 19 'aces' con siete dobles faltas, comparados a los 2 y 3, respectivamente, de Bautista.

Posposil, que logró cuatro 'breaks' por tres de Bautista en 15 oportunidades, colocó 70 golpes ganadores contra 65 errores no forzados.

Bautista apenas pudo lograr 21 golpes ganadores contra 27 errores no forzados, lo que demostró que el tenis agresivo de pospisil al final hizo la diferencia.

La eliminación de Bautista, de 32 años, que jugó su noveno Abierto de Estados Unidos, deja al tenis español con dos jugadores en los octavos de final. El viernes ganaron Pablo Carreño, vigésimo cabeza de serie, y Alejandro Davidovich.

El próximo duelo entre Pospisil y De Minaur será el tercero con ventaja de 2-0 para el joven tenista australiano de 21 años.

En otros partidos de la tercera ronda, el ruso Daniil Medvedev, tercer cabeza de serie, se impuso por 6-3, 6-3 y 6-2, al estadounidense J.J. Wolf, y logró el pase a los octavos segundo año consecutivo, después en el 2019 disputó la final y la perdió, en cinco sets, frente al español Rafael Nadal.

El próximo rival de Medvedev será el ganador del partido entre el estadounidense Frances Tiafoe, número 88 del mundo, y el húngaro Marton Fucsovics (66).

El italiano Matteo Berrettini, sexto cabeza de serie, venció por 6-4, 6-4 y 6-2 al noruego Casper Ruud, trigésimo preclasificado, y consiguió el pase a los octavos de final por segunda año consecutivo en tres participaciones.

Su próximo rival será el ruso Andrew Rublev, décimo cabeza de serie, que ganó por 6-0, 6-4, 6-0, al italiano Salvatore Caruso, y pasó por tercera vez a los octavos de final del Abierto, segunda consecutiva.