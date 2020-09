Portugal-Croacia: Sin Ronaldo, Modric ni Rakitic

Entrenamiento de la selección portuguesa este viernes. EFE/EPA/JOSE COELHO

Lisboa, 5 sep (EFE).- El encuentro que disputarán esta noche en el Estadio do Dragão de Oporto las selecciones de Portugal y Croacia, primer partido del Grupo 3 de la Liga de las Naciones, no contará ni con el luso Cristiano Ronaldo ni con los croatas Modric y Rakitic.

Este mismo sabado, la UEFA publicó la lista de los 23 jugadores convocados para el encuentro por el seleccionador luso Fernando Santos y la única ausencia ha sido la de Cristiano Ronaldo.

Se debe a una infección en un dedo del pie derecho, como confirmó esta semana la Federación Portuguesa de Fútbol.

El jugador del Juventus ha sido tratado durante la concentración en Lisboa con antibióticos, pero no ha podido recuperarse para el encuentro de hoy.

En duda está si Cristiano Ronaldo podrá disputar en Estocolmo el encuentro que Portugal -ganadora de la única edición de la Liga de las Naciones- jugará contra Suecia (martes 8 de septiembre), correspondiente también a la fase de grupos de la Liga de las Naciones.

En los últimos días, el seleccionador de la actual subcampeona del mundo, Zlatko Dalic, había lamentado la ausencia de sus dos principales centrocampistas, Modric y Rakitic, por lo que el medio del Chelsea Mateo Kovacic podrá desempeñar un papel fundamental en la noche de hoy, si sale de titular.

En este encuentro podrían debutar con Portugal tres jugadores que militan en la Liga española, el joven Francisco Trincão (Barcelona) y los futbolistas del Granada Rui Silva (portero) y Domingos Duarte.

Los galones de capitán los asumirá el exmadridista y central de Oporto Pepe, que cuenta con 103 internacionalidades, mientras que tendrán que jugar un papel determinante en el ataque de "las quinas" jugadores como João Félix (Atlético de Madrid), Bruno Fernandes (Manchester United) o Gonçalo Guedes (Valencia).