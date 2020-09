Paul Auster destaca la capacidad de la novela para unir a los desconocidos

Fotografía cedida por HAY FESTIVAL MÉXICO que muestra al escritor estadounidense Paul Auster, quien destacó este viernes el poder de la novela para unir a las personas, aún cuando son desconocidas y defendió la idea de que un libro solo está completo cuando es leído. EFE/Spencer Ostrander/HAY FESTIVAL MÉXICO SÓLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

Querétaro (México), 4 sep (EFE).- El escritor estadounidense Paul Auster destacó este viernes el poder de la novela para unir a las personas, aun cuando son desconocida, y defendió la idea de que un libro solo está completo cuando es leído.

"Creo que la novela es el lugar del planeta donde dos verdaderos extraños se pueden encontrar en términos de absoluta intimidad. El escritor no es dueño del libro, el lector y el escritor lo crean de manera común", dijo el autor en el Hay Festival de Querétaro.

Auster y la novelista mexicana Valeria Luiselli protagonizaron una charla sobre literatura y otros temas en la que Auster, Premio Príncipe de Asturias de las Letras 2006, defendió la idea de que cada lector lee el mismo volumen de manera diferente.

"Es una experiencia única e individual y hay una conexión. Para los que hemos aprendido como leer, hemos encontrado ahí algunos de los momentos más grandes de nuestras vidas", dijo Auster.

Luego de contar acerca del origen de su familia y detallar el proceso de creación de algunas de sus obras como "El país de las últimas cosas", que tardó unos 15 años en escribir, Auster se solidarizó con Luiselli, quien criticó el racismo contra los mexicanos en Estados Unidos.

"Vivo en confrontación y frustrada por cómo nos ven y cómo nos tratan a los mexicanos en Estados Unidos. Los hispanos han tenido presencia en Estados Unidos desde mucho antes de que se considerara un país y aún así, se sienten como extraños", dijo Luiselli, una de las escritoras jóvenes de habla hispana más reconocidas.

Auster le aseguró a la escritora que tiene derecho a sentirse mal porque los mexicanos se han visto ridiculizados en Estados Unidos de forma deplorable a lo largo de la historia, lo cual empeoró con la llegada de Donald Trump a la Presidencia.

"Estados Unidos es un lugar contradictorio. Pareciera que este país no quiere a nadie. Aún así la gente sueña con venir", comentó Auster, quien se refirió al grupo "Escritores contra Trump", al cual pertenece, que reúne a varios centenares de autores críticos del mandatario que busca la reelección en noviembre próximo.

Luiselli contó sus inicios como escritora entre el español de México y el inglés, idioma en el que debió desenvolverse desde niña en los Estados Unidos.

La comunicación entre los dos escritores, Paul Auster, de 73 años, y Luiselli, de 37, transcurrió en un ambiente de complicidad, sobre todo después de que la mexicana contó cómo llegó de joven a las obras del autor de "La trilogía de Nueva York".

"Lo primero que leí suyo fue 'El palacio de la luna'; entonces yo no conocía Nueva York, pero los libros nos pueden dar una conexión emocional con el espacio", opinó.

Auster y Luiselli son dos de los autores más prestigiosos presentes en el Hay Festival, que ha tenido charlas o las tendrán de aquí al lunes, entre quienes están los Premios Nobel Mario Vargas Llosa, Olga Tocarczuk y Kazuo Ishiguro, las premio Cervantes Ida Vitale y Elena Poniatowsta y el premio Herralde Juan Villoro, entre otros.

Además hay personalidades de la sociedad y políticos como la expresidenta de Chile Michelle Bachellet, quien tendrá intervención el próximo lunes, día de clausura del evento.