México.- Rechazado el registro como partido político de la formación del expresidente de México Felipe Calderón

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) dictaminó en la noche del viernes que se niega a registrar como partido político a la asociación Libertad y Responsabilidad Democrática del expresidente Felipe Calderón y a revivir al Partido Encuentro Social al avalar a la agrupación Encuentro Solidario.



Ambas decisiones se aprobaron en sesión virtual del órgano colegiado tras un prolongado debate en el que salió a relucir la necesidad de respetar el principio de laicidad del Estado, informa el diario 'La Jornada'.



El INE contradice así a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos con el apoyo de siete consejeros frente a cuatro. El principal argumento por el que se rechazó la solicitud de registro fue que, del total de aportaciones monetarias que recibió, el 8,18 por ciento provienen de personas no identificadas.



El consejero Ciro Murayama ha destacado que se debería tener certeza sobre el origen de cien por cein del dinero y propuso adoptar el criterio de que si se rebasa el 5 por ciento de recursos no identificados, no se otorgue el registro.



Además, el mismo viernes se lanzó un proceso sancionador relacionado con la financiación de la formación, de tal manera que no hay certeza sobre la magnitud de las irregularidades.



"Al menos, se hubieran ahorrado el ridículo de sus argumentos", ha afirmado Calderón tras conocer la noticia y acusar de mentirosos a los consejeros contrarios a su inscripción. "No nos van a detener", ha remachad a través de un mensaje en Twitter.



"Nuestros donantes están todos y cada uno perfectamente identificados. Lo sabes, lo ocultaste", ha reprochado en referencia directa al presidente del INE, Lorenzo Córdova.



En cuanto a Encuentro Solidario, seis consejeros apoyaron otorgarle el registro y cinco se opusieron, con lo cual se avaló el sentido del dictamen presentado por la comisión.



Córdova ha recordado que hasta 15 ministros de culto participaron en las asambleas de la organización. Esa intervención está prohibida por ley para garantizar la separación Iglesia-Estado desde el siglo XIX.