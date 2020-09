Más de 14.400 candidatos a legislativas venezolanas que la oposición rechaza

Imagen de archivo de la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Indira Alfonzo. EFE /Miguel Gutiérrez /Archivo

Caracas, 5 sep (EFE).- Más de 14.400 candidatos se postularon a los comicios del próximo 6 de diciembre para renovar el Parlamento de Venezuela, un evento que el grueso de la oposición ha dicho que boicoteará, informó este sábado la presidenta del ente electoral del país caribeño, Indira Alfonzo.

"Podemos anunciar que han sido presentados los nombres de las candidatas y candidatos postulados (...), más de 14.400", dijo Alfonzo en una comparecencia ante la televisión pública VTV.

Según la magistrada, 107 partidos nacionales, regionales e indígenas inscribieron candidatos a estos comicios, en los que se renovará el Parlamento, de contundente mayoría opositora.

Alfonzo también dijo que al menos 3.300 de las postulaciones se recibieron a través del sistema automatizado, una herramienta que, aseguró, ha contado con un "rígido proceso de adecuación y mejora", sin ofrecer más detalles.

COMICIOS RECHAZADOS

Las elecciones del venidero 6 de diciembre han generado un amplio rechazo en numerosos sectores de la oposición venezolana, que esgrime una presunta falta de garantías para tachar el evento como un "fraude".

Entre las causas para rechazar el llamado a las urnas está el nombramiento del Consejo Nacional Electoral (CNE) por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y no del Parlamento, que es quien debe hacerlo de acuerdo con la Constitución.

El TSJ, una entidad cuya legitimidad es negada por la oposición por el proceso de nombramiento exprés de sus magistrados, con abiertas simpatías por el chavismo, designó a los rectores del CNE al considerar que la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) había hecho omisión de sus funciones.

Al frente del ente electoral puso a Indira Alfonzo, una mujer que fue sancionada el pasado viernes por Estados Unidos, y en mayo de 2018 por el Gobierno de Canadá.

"INACEPTABLES CONDICIONES"

Por ello, un grupo de 27 partidos políticos se han negado a participar en las elecciones, con el líder opositor Juan Guaidó, a quien medio centenar de países reconoce como presidente interino, a la cabeza.

Este sábado, Guaidó divulgó una carta que envió el pasado jueves al Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, en la que insistía en las "inaceptables condiciones" de las próximas legislativas.

"El acto convocado por la dictadura de Nicolás Maduro para el próximo 6 de diciembre del presente año no reúne las más mínimas condiciones para que las mismas sean libres e incluyentes, razón por la cual hemos rechazado esa farsa", dijo Guaidó en el comunicado.

Pero a mediados de semana el dos veces candidato a la presidencia de Venezuela, Henrique Capriles, criticó la estrategia de abstenerse en estas elecciones y llamó a aprovechar la "rendijita" democrática para ejercer presión política sobre el Gobierno de Maduro.

Se desconoce si Capriles, sobre quien pesa una inhabilitación para ejercer cargos públicos, coordinó un proceso para inscribir candidatos a través de una nueva formación política con la que se le vincula.