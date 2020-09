Manifestantes vuelven a la Plaza Italia de Santiago tras el letargo de la pandemia

Santiago, 5 Set 2020 (AFP) - Cientos de personas regresaron este viernes a la céntrica plaza Italia de Santiago, en un renacer de las protestas sociales en este lugar -ícono del estallido de octubre de 2019 en Chile- tras el largo letargo a causa de la pandemia.Desde que en marzo el coronavirus llegó al país y acalló las protestas sociales en favor de mayor igualdad social, los manifestantes no habían regresado a esta céntrica plaza capitalina y ahora lo hicieron ocupando las veredas y el parque que rodea a la zona. Al principio fueron decenas y después cientos quienes volvieron a alzar la voz en este lugar.A diferencia de lo que ocurrió el viernes pasado, cuando se generó una pequeña movilización ciudadana que fue rápidamente dispersada por la Policía, este viernes fueron muchísimas más personas las que se congregaron, volviendo a generar las imágenes de la revuelta social que se hicieron habituales todos los viernes en este lugar a partir del 18 de octubre.Los manifestantes, que desafiaron la prohibición de reunión de más de 50 personas que rige en este barrio producto de la pandemia, gritaron a las decenas de policías desplegados horas antes para evitar lo que fue inevitable: que la gente se volviera a tomar la plaza. Aunque este vez sin llegar a cortar el tráfico de la céntrica Avenida La Alameda y de forma pacífica, permaneciendo allí por varias horas y reclamando nuevamente mejoras en la salud, la educación o las pensiones, las mismas reivindicaciones de antes."Vine a la plaza por un Chile más digno, porque hay mucha desigualdad entre clases sociales", dijo a la AFP un manifestante que se identificó como Claudio, mientras esquivaba los chorros de agua lanzados por los carros lanza-agua, popularmente conocidos como 'guanacos', utilizados por las fuerzas policiales para disolver la protesta.Los escuadrones de las fuerzas especiales de la Policía realizaron detenciones aleatorias y los aprehendidos fueron subidos a la fuerza a los furgones policiales, constató un periodista de la AFP.-"Pensé que iban a estar dormidos, pero aquí están"- "Esperábamos que el gobierno despertara pero no despertó. Sigue la desigualdad, sigue el problema de salud, no tenemos trabajos, por eso nos manifestamos hoy aquí", agregó Claudio.El estallido social que emergió a partir del 18 de octubre agrupó el desencanto de la ciudadanía con el gobierno del conservador Sebastián Piñera, y la falta de respuesta para generar una mayor igualdad social. La presión en las calles, que se prolongó por más de cinco meses, llevó a que las fuerzas políticas acordaran la realización de un plebiscito para decidir el cambio o no de la Constitución que se mantiene como herencia de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y que tras ser pospuesto en marzo a causa de la pandemia se llevará a cabo el próximo 25 de octubre."Pensaban que se habían acabado (las protestas), pero no, aquí estamos", indicó a la AFP Pía Garay, una manifestante de 25 años que pasaba por la zona de regreso a casa y no dudó en sumarse a la protesta. "Hay menos gente, pero es bastante, pensé que iban a estar dormidos, pero aquí están", agregó.A causa de la pandemia, que en Chile dejó hasta el momento 418.469 casos positivos y más de 15.000 muertos por covid-19, entre confirmados y sospechoso, las protestas masivas están prohibidas y las campañas políticas con miras al próximo plebiscito se están realizando mayormente en las redes sociales. apg/pa/mps