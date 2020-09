Luis Enrique:En cuanto De Gea tenga una cagada,me vendrá de vuelta la crítica

El entrenador de la selección española de fútbol, Luis Enrique durante la rueda de prensa tras el entrenamiento del combinado nacional, este sábado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en Madrid Alemania, de cara al próximo partido de la Liga de Naciones contra Ucrania.EFE/RFEF SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/NO ARCHIVO

Las Rozas (Madrid), 4 sep (EFE).- Luis Enrique, seleccionador español, defendió la "progresión" y el "rendimiento" de David de Gea para realizar la defensa a ultranza que hizo del portero en Stuttgart tras su exhibición ante Alemania, aunque se mostró convencido de que "en cuanto tenga una cagada" le "vendrá de vuelta" la crítica.

"No digo que las críticas sean injustas, para ser futbolista profesional hay que saber lidiar con ellas críticas y un entrenador mucho más. Si hay críticas es porque hay cosas a mejorar y no has ganado los títulos necesarios", defendió en rueda de prensa.

"Hice una reivindicación de David porque su temporada ha sido de notable alto rozando el sobresaliente si no hubiese tenido dos o tres errores. Sé que me vendrá de vuelta en cuanto tenga una cagada pero valoro una progresión y un rendimiento. Los jugadores son maduros para saber que tienen que convivir con la crítica", añadió.

Defendió Luis Enrique que la comparación la generación de oro del fútbol español con cualquiera posterior es contraproducente para los jugadores. "La selección que ganó las dos Eurocopas y el Mundial fue una maravilla, un referente, pero compararse con ellos no es bueno. Abrieron las puertas de ganar y es lo que estamos intentando".

El estreno ante Alemania en la Liga de Naciones dejó el debut de Ansu Fati, Mikel Merino, Ferrán Torres y Óscar Rodríguez y a un Luis Enrique muy satisfecho del nivel mostrado por todos. No desveló si seguirá haciendo debutar a más jugadores frente a Ucrania, pidió paciencia con los jóvenes y defendió su preparación.

"Antes del partido hicimos un recuento de todos los títulos que habían ganado estos jugadores en categorías inferiores y todos han sido campeones de Europa o del mundo. Eso dice que están acostumbrados a competir y solo tienen que trasladar la misma ambición a la absoluta. No me sorprendieron pero ahora no hay que exagerar. Con ese perfil de jugadores hay que ir muy poco a poco y no se les puede subir porque es un proceso largo para jóvenes que tienen que seguir mejorando", reflexionó.

Para Luis Enrique detalles como dar minutos a todos sus convocados no tienen importancia, como confesó, ya que lo que busca es el triunfo ante Ucrania con los que mejor vea preparados.

"No hago la convocatoria pensando que al acabar se vayan todos contentos. Si depende de lo que decida será en función de lo que he visto entrenando y lo que necesita el partido, a los jugadores que vea mejor preparados".

Por eso no descartó incluso repetir el equipo titular de Alemania ante Ucrania en el estadio Alfredo di Stéfano o meter retoques en determinadas posiciones para ganar frescura.

"Hay posibilidad de repetir el bloque y también podría meter jugadores de refresco por la altura de temporada, que no ha empezado. Más o menos lo tengo pero no quiero dar pistas a Shevchenko y ventaja a una Ucrania que juega bastante bien y nos va a dar problemas".

Para Luis Enrique el concepto de indiscutible está cada día más en desuso en la selección. "Ser titular va en función de tu rendimiento. Cualquier indiscutible de la selección si su rendimiento bajara y acaba siendo suplente en su equipo no veo que deba seguir siéndolo. Hay un grupo pequeño de insustituibles", dijo.

"Siempre he sentido que es mejor que los 23 jugadores piensen que pueden ser titulares y así los trato, que sientan en cada entrenamiento que pueden jugar aporta muchas más cosas. Es más gratificante no tener un once y que el resto se aburran. Cuando llegan las bajas si sienten que confías en ellos es mejor. Entreno con 23 titulares, no tengo problema de poner a Unai de portero o Adama de titular", sentenció.