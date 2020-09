Löw y el caso Thomas Müller en la selección alemana

¿Debe volver Thomas Müller, excluido de la selección alemana a los 29 años el año pasado, a vestir la camiseta de las cuatro estrellas? Para muchos expertos germanos, su rendimiento con el Bayern de Múnich lo justifica sobradamente. Pero el seleccionador, Joachim Löw, no tiene intención de cambiar de opinión.

En sala de prensa o en entrevistas en directo en televisión, 'Jogi' Löw no tiene escapatoria: la pregunta sobre la suerte del campeón del mundo en 2014 se repite una y otra vez desde que el atípico delantero vive una segunda juventud, siendo una de las figuras clave para el triplete histórico Bundesliga-Copa-Champions del Bayern.

"Es un líder absoluto", opina el 'Kaiser' Franz Beckenbauer, autoridad moral del fútbol alemán. "Evidentemente su personalidad le vendría bien a la selección".

"Thomas está en una forma extraordinaria", se sumó Lothar Matthaüs, antiguo Balón de Oro. "Incluso pienso que nunca ha estado tan fuerte como ahora en su carrera".

En la primavera de 2019, Müller cayó en desgracia: tras el desastre del Mundial-2018 (eliminación en fase de grupos) y una mala Liga de Naciones, Löw decretó unilateralmente la retirada internacional de tres campeones del mundo en 2014: Müller, Mats Hummels y Jérôme Boateng. El delantero tenía 29 años, sus compañeros defensas 30.

- "El futuro pertenece a los jóvenes" -

En aquel momento, Löw tenía argumentos deportivos. El entrenador del Bayenr, Niko Kovac, no confiaba realmente en Müller, cuyas estadísticas en el campeonato se desplomaron.

Pero todo cambió con la llegada de Hansi Flick al banquillo del 'Rekordmeister' en noviembre. El niño bonito del Allianz Arena ha vuelto a ser el jugador que era, incontrolablemente libre en el ataque, para cerrar la temporada con 14 tantos y 26 asistencias contando todas las competiciones.

Desde entonces, la presión mediática para que vuelva es constante. Pero Löw no se mueve ni un ápice: "Thomas es un jugador con clase, no hay duda, pero confío en los jóvenes", repitió el jueves, unos minutos antes de comenzar el partido contra España (1-1) en Stuttgart.

"Creo simplemente que el futuro pertenece a los jugadores jóvenes y que estos jugadores necesitan tiempo y espacio para desarrollarse", argumentó.

Y, admitiendo los comentarios, con jugadores ofensivos de la talla de Timo Werner, Serge Gnabry, Leroy Sané, Julian Brandt o Kai Havertz, Löw puede permitirse dejar fuera a Müller.

- "No es un tema de actualidad" -

El seleccionador, en el cargo desde hace ahora 14 años, es conocido por lo que unos llaman "fidelidad a sus principios" y otros "terquedad".

En otras palabras: salvo avalancha de lesiones, Müller no tiene ninguna opción de disputar la Eurocopa-2020, aplazada a 2021. "No soy adivino, no leo el futuro y no sé lo que ocurrirá en marzo o abril", reconoció sin embargo Löw. "Quizá tendremos lesionados el próximo año y, en ese caso, podemos cambiar de opinión. Pero por el momento no veo ninguna razón para cambiar nuestro rumbo".

El propio Müller, preguntado en agosto en Lisboa durante la Liga de Campeones, mostró que no creía demasiado en ello: "Evidentemente estos últimos meses, con los éxitos de nuestro equipo y el papel que he desempeñado, ha resurgido la cuestión de mi selección, pero ha habido también declaraciones muy claras de todos lados (...) por el momento no es un tema de actualidad", expresó.

Su carrera internacional se detuvo por tanto en la noche de su partido número 100 con la selección. El delantero suma 38 goles y un Mundial.

