Los mosquitos inquietan en la Mostra en una película con Charlotte Vega

EFE/EPA/CLAUDIO ONORATI

Venecia (Italia), 5 sep (EFE).- El Festival de cine de Venecia estrenó hoy fuera de concurso la película "Mosquito State", una metamorfosis moderna en la que estos molestos insectos lo invaden todo y que cuenta con la actriz española Charlotte Vega.

Su director, Filip Jan Rymsza, explicó que la película en cierta medida está vinculada a la "Metamorfosis" de Franz Kafka pero no con "The Fly" (1986) de David Cronenberg.

"Sabía que habría comparaciones por el tema, pero vi la película después de terminar el guión", señaló este sábado en rueda de prensa sobre su ópera prima detrás de las cámaras.

Richard Boca (Beau Knapp) es un analista de datos que trabaja para Wall Street desde un ático frente a Central Park, hasta que sufre la picadura de un mosquito y su vida se convulsiona.

Sus modelos informáticos se comportan de forma errática, como los enjambres de mosquitos que se reproducen en su apartamento y que le sumirán en un derrumbe psicológico, al que asiste su misteriosa compañía, a la que da vida la actriz madrileña.

"Cuando vi el nombre del guión no tenía ni idea de qué esperarme, algo loco, de terror, algún tipo de invasión de mosquitos. Pero fue una sorpresa positiva. Efectivamente era diferente a cualquier cosa que hubiera leído antes y por eso decidí sumarme", afirmó.

La cinta, impregnada por la estética "noir", está ambientada en un Nueva York que en 2007 se asomaba a la crisis financiera. Y su protagonista se sitúa en el centro del sistema para representar, con su monstruosa conversión, una especie de podredumbre socioeconómica.

"Situar la crisis financiera en la película evidentemente no es una coincidencia", subrayó el realizador, para después dejar que el público extraiga sus propias conclusiones.