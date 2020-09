Los campeones colombianos Cabal y Farah caen en segunda ronda

Los tenistas colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah. EFE/EPA/JUSTIN LANE/Archivo

Flushing Meadows (Nueva York, EE.UU.), 5 sep (EFE).- El holandés Jean-Julien Rojer y el rumano Horia Tecau eliminaron este sábado en segunda ronda del Abierto de Estados Unidos a los campeones del año pasado, los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah con parciales de 4-6, 6-3 y 6-4 .

Cabal y Farah rompieron el saque de sus rivales en el primer juego, lo que les permitió mantener la ventaja hasta asegurarse la manga.

Pero en la segunda comenzó un calvario para los campeones, que perdieron la concentración en la cobertura de la pista y su resto ya no pudo superar la consistencia que mostraron Rojer y Tecau con su saque.

De hecho, ya no lo cedieron ninguna vez más (1-7), mientras que si lograron hacerle dos 'break' (2-8) a Cabal y Farah, que fue todo lo que necesitaron para asegurarse la victoria en dos horas que duró el partido disputado en la Pista 12 de Flushing Meadows.

Rojer y Tecau colocaron cinco 'aces' con tres dobles faltas por 3 y 3, respectivamente, de Cabal y Farah, quienes lograron 32 golpes ganadores por 24 errores no forzados.

Mientras que Rojer y Tecau, más consistentes en el fondo de la pista y en los cruces, lograron 41 golpes ganadores contra 17 errores no forzados, lo que les permitió también conseguir que los golpes decisivos en los dos últimos sets cayesen siempre de su lado.