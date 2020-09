Los banqueros centrales no usan su poder en favor del clima

(Bloomberg) -- La política climática no se mueve lo suficientemente rápido para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Sabemos que eso se debe en parte a que ha sido politizada: existe el “debate” inútil sobre si el cambio climático es real, y su primo más sofisticado, que acepta la ciencia básica del calentamiento atmosférico y considera que la acción es demasiado cara.

Por encima y aparte de todo esto se sientan los banqueros centrales, los guardianes –y salvadores ocasionales– de nuestro sistema financiero global. Se les ha anunciado como los nuevos héroes de la política climática por aceptar simplemente que el cambio climático es real y desastroso. Desde 2015, cuando el entonces gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, dio un discurso completo sobre el cambio climático, los bancos centrales se han organizado a través de la Red para Ecologizar el Sistema Financiero. La red ahora cuenta con unos 60 miembros, incluidos los bancos centrales de Europa, Rusia, Japón y China (la Reserva Federal de EE. UU. es ahora quizás el único ausente importante).

Esos miembros podrían argumentar que han hecho mucho en los últimos años. La RESF ha publicado más de media docena de informes minuciosamente investigados, y los miembros de varios países están desarrollando pruebas de resistencia obligatorias o realizando análisis de escenarios climáticos en áreas del sector financiero.

Pero nada de eso afecta mucho a la economía real. Como una de las pocas fuerzas tecnocráticas realmente poderosas en el mundo, los bancos centrales independientes están en teoría libres de restricciones políticas y, por lo tanto, podrían eludir el irracionalismo que ha obstaculizado la acción climática. Pero se han dejado paralizar por la mera apariencia de tomar partido en una dicotomía que de entrada es falsa.

El argumento a favor de que los bancos centrales aborden el cambio climático es sin duda lo suficientemente claro. El cambio climático será costoso de muchas maneras, desde daños directos debido a condiciones climáticas extremas hasta pérdida de productividad laboral y el costo de un día cerrar activos con alto contenido de carbono. Todos estos pueden amenazar la estabilidad de los mercados financieros, que los banqueros centrales deben preservar. Si salvaguardar a la humanidad es una especie de efecto secundario de perseguir esa misión, todos deberíamos esperar que la persigan con el mayor vigor posible.

Los bancos centrales podrían favorecer las industrias verdes, o al menos las no contaminantes, a través de sus programas de compra de activos, o dificultar que los bancos otorguen préstamos a las industrias con altas emisiones. Estas medidas se han discutido en los informes de la RESF y en otros lugares, pero hay pocas señales de que se estén implementando. Christine Lagarde, la nueva presidente del Banco Central Europeo, ha insinuado que está dispuesta a tomar medidas más activas, pero no está nada claro que eso suceda. Un oponente acérrimo a cambiar el status quo es el presidente del Bundesbank, Jens Weidmann, quien también es miembro del consejo de gobierno del BCE. “Nuestro mandato es la estabilidad de precios y la implementación de nuestra política monetaria debe respetar el principio de neutralidad del mercado”, dijo Weidmann en octubre. “Y podría haber objetivos en conflicto tan pronto como la política monetaria dictamine que debe pisar el freno y reducir la compra de bonos”.

Hay muchas pruebas de que la idea de la neutralidad del mercado se habla más de lo que se practica. El análisis de ONG y grupos de expertos muestra que las compras de deuda empresarial de emergencia por parte del Banco de Inglaterra y la Reserva Federal al comienzo de la crisis del coronavirus se inclinó más hacia los combustibles fósiles que hacia la economía en general, y los académicos han demostrado que las compras del BCE históricamente han mostrado el mismo sesgo. La preferencia también puede ir en la dirección opuesta. El Banco Nacional Suizo ha dicho que no comprará acciones de empresas que, por ejemplo, produzcan “armas condenadas internacionalmente”.

En un mundo más ordenado, la política gubernamental tradicional sería el medio para eliminar gradualmente las emisiones de gases de efecto invernadero, y los bancos centrales simplemente reflejarían esto a través de sus interacciones con un mercado más amplio que se descarboniza gradualmente sin su ayuda.

Pero los bancos centrales ya están tomando decisiones que afectan a las industrias. Al intentar ser “neutrales”, apoyan explícitamente el statu quo insostenible.

Todos los escenarios, pruebas de estrés y revelaciones del mundo tendrán poco efecto sobre el cambio climático si los bancos centrales no favorecen explícitamente los activos verdes y penalizan a los contaminantes, tanto en sus propias inversiones e intervenciones de mercado como en las reglas que establecen para las instituciones financieras. Los bancos centrales seguirán lidiando con el aspecto “político” del cambio climático si quieren hacer lo que sea necesario y lo suficientemente rápido como para prevenir los escenarios de calentamiento global más severos. Simplemente no serán las políticas climáticas del pasado las que nos salven. Necesitamos un ajuste de cuentas sólido con lo que enfrentamos ahora. Y todavía no está claro que nuestros nuevos héroes estén actuando lo suficientemente rápido.

Kate Mackenzie escribe la columna Stranded Assets para Bloomberg Green. Asesora a organizaciones que trabajan para limitar el cambio climático a los objetivos del Acuerdo de París. Sígala en Twitter: @kmac. Esta columna no refleja necesariamente la opinión de Bloomberg LP y sus propietarios.

