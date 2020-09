López Obrador ironiza e insta a Calderón a protestar por rechazo a su partido

Fotografía cedida este sábado por la Presidencia de la República, del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador durante un descanso en su casa en el estado de Tabasco (México). EFE/Presidencia de México /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS

México, 5 sep (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ironizó este sábado al recomendar al exmandatario Felipe Calderón (2006-2012) protestar pacíficamente tras la negativa de registro como partido político a su agrupación México Libre, que recibió este viernes de parte de la autoridad electoral.

Además, López Obrador consideró que esta negativa "es un triunfo del pueblo de México" y a la fuerza de la opinión pública.

"¿Qué le recomendaría a Felipe Calderón? que haga lo que hicimos nosotros. Que convoque a movilizaciones pacíficas, eso sí, como lo hacíamos cuando nos robaron la Presidencia en 2006 y fuimos miles al Tribunal Electoral", expuso el mandatario en referencia a los comicios que disputó con Calderón.

Si no hay justicia en México "vayan al extranjero, a Washington está la OEA, que no vaya a Nueva York porque allá está la ONU y allá está (Genaro) García Luna, que vaya con sus amigos de la OEA a ver si le ayudan", agregó.

García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante la Presidencia del derechista Felipe Calderón, está preso en Estados Unidos donde enfrenta un juicio por corrupción.

"(Le recomiendo) que siga luchando como lo hicimos nosotros, no hay que rendirse cuando se lucha por una causa justa y cuando se tiene la conciencia tranquila", rubricó el actual presidente.

Las diferencias entre López Obrador y Calderón vienen desde que el segundo se impuso por poco en los comicios presidenciales de 2006, cuyos resultados fueron impugnados por el primero.

Desde que López Obrador asumió el Gobierno en diciembre de 2018 ha arremetido en numerosas ocasiones contra Calderón, a quien acusa de haber iniciado la guerra militar con el narcotráfico que desencadenó la crisis de violencia que sufre el país.

Con México Libre, Calderón alistaba su regreso a la política y con ese partido pretendía combatir al Gobierno de López Obrador.

Ante la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de negarle el registro al partido de Calderón, el presidente López Obrador dijo que para los católicos "es justicia divina y para los laicos no creyentes, justicia terrenal.

Mientras que "los escépticos todavía no alcanzan a comprender, deben estar pensando que es jugarreta para que en el Tribunal (Electoral) se le dé marcha atrás a la decisión del INE y que a final de cuentas se le dé registro al partido de Calderón", expresó.