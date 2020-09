Las clases comienzan en Irán mezclando educación presencial y virtual

EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

Teherán, 5 sep (EFE).- Las escuelas de Irán reabrieron este sábado mezclando educación presencial y virtual tras siete meses cerradas debido a la pandemia de la COVID-19, que ha causado en el país más de 22.000 muertes y 380.000 contagios.

Según el Ministerio de Educación, las clases presenciales se llevan a cabo en un 62% del total de las 116.000 escuelas del país, aquellas cuyo número de estudiantes no supera el centenar y se puede cumplir el principio de distanciamiento físico.

Los colegios con más de 100 alumnos han establecido un método combinado virtual y presencial, que cada grupo de estudiantes sigue unos días determinados de la semana.

Con motivo del nuevo año escolar, el ministro iraní de Educación, Mohsen Hayí Mirzaí, explicó que "la formación presencial no es la misma que en años anteriores y quienes están enfermos o en escuelas abarrotadas pueden utilizar la formación virtual".

La duración de las clases presenciales se ha reducido a 35 minutos y las virtuales se realizan principalmente a través de un canal de la televisión estatal y de una red social educativa llamada "Shad".

"UN CAMINO DESCONOCIDO"

Hayí Mirzaí apostilló que esta nueva experiencia es "un camino desconocido" y pidió más participación y apoyo por parte de las familias de los estudiantes.

"En las escuelas se cuidará de la mejor manera la salud de los niños. Estamos constantemente supervisando la situación y tomaremos nuevas decisiones cuando sea necesario", aseguró el ministro.

En el colegio privado Bamdad Parsi del barrio de Jordan, que incluye escuela de primaria y de secundaria para chicas, las estudiantes llegaron con sus uniformes y con mascarillas, según pudo constatar Efe.

Emocionadas pasaron por el túnel de desinfección, situado en la entrada, y se sentaron en bancos colocados con cierta distancia en el pequeño jardín del recinto para asistir a la inauguración del curso.

La directora, Tuba Fathí, explicó a Efe que en el sector de primaria un 50 % de las estudiantes acuden de modo presencial y la otra mitad de modo virtual para cumplir con la distancia social.

Respecto a las niñas de primaria, Fathí lamentó que en muchas familias ambos progenitores trabajan y no tienen a nadie con quién dejar a sus hijos.

EQUILIBRIO ENTRE CLASES PRESENCIALES Y VIRTUALES

"Para aquel grupo de padres que realmente están obligados (a enviar a los niños al colegio) hemos programado ya desde hace tiempo clases de 5 o 6 estudiantes y les hemos adjudicado una profesora para que vengan a la escuela", detalló.

Entretanto, a los que pueden quedarse en casa se les envía la formación de modo virtual, siendo el caso en general de las alumnas de secundaria.

La directora denunció la mala calidad del internet en este primer día de clase y que con la idea de combinar educación presencial y virtual las autoridades han tratado de evitar las críticas de las familias que no pueden proporcionar a sus hijos un ordenador.

En Irán hay unos 15 millones de estudiantes y su regreso a las aulas supone un reto debido al fuerte impacto de la COVID-19 en el país, cuyo ritmo ha sido no obstante descendente en las últimas semanas.

Según el Ministerio de Salud, en las últimas 24 horas 110 personas murieron debido al coronavirus y se registraron 1.894 nuevos casos de contagio.

Artemis Razmipour