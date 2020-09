La India supera los cuatro millones de casos de coronavirus

EFE/EPA/SANJAY BAID/Archivo

Nueva Delhi, 5 sep (EFE).- La India superó este sábado los cuatro millones de casos de coronavirus al sumar 86.432 nuevas infecciones en las últimas 24 horas, el mayor número registrado en un país desde el inicio de la pandemia.

Los últimos datos del Ministerio de Salud indio indican que el país asiático cuenta con 4.023.179 casos de la COVID-19 y 69.561 muertes en total, con un aumento de 1.089 en un solo día.

En las últimas semanas, este país de 1.300 millones de habitantes ha registrado las cifras más altas de contagios de todo el mundo y este sábado volvió a romper su propio récord.

La India es, por el momento, el tercer país más afectado del mundo por la pandemia en términos absolutos, aunque la tendencia sugiere que puede sobrepasar en los próximos días a Brasil, que cuenta con 4.091.801 casos según datos de la universidad estadounidense Johns Hopkins

El país más afectado del mundo, según el recuento de la universidad, es Estados Unidos con 6,2 millones de casos y más de 187.000 muertes.

El número de infecciones diarias no deja de crecer en el país asiático y los datos no indican que la India vaya a aplanar la curva del coronavirus dentro de poco.

El país asiático ha tardado tan solo 13 días en pasar de tres millones de casos de COVID-19 a cuatro, frente a los 16 días que tardó en pasar de dos a tres millones.

Aún así, la India ha registrado una tasa de mortalidad inferior a la media mundial, un hecho que las autoridades indias suelen destacar y que, según los virólogos, también se aplica a otros países del sur y sureste de Asia.

"No solo es la tasa de mortalidad de la India más baja que la media global y se está reduciendo progresivamente (la figura actual es 1,74 %), sino que además un grupo muy reducido de los casos activos, menos del 0,5 %, necesitan respiración asistida", destacó el Ministerio de Salud indio en su último balance de la situación.

En el plano económico, el coronavirus ha golpeado duramente al país asiático debido en parte a las estrictas restricciones para contener la expansión de la pandemia, registrando una caída del 23,9 % en su PIB entre abril y junio según el Ministerio de Estadística indio.

El país sigue, sin embargo, con su plan de desescalada, y el pasado fin de semana el Ejecutivo urgió a los gobiernos locales a levantar las prohibiciones, a permitir el reinicio de casi todas las actividades, excepto la educativa y los vuelos internacionales.