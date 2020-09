La fotografía con la que el novio de Anabel Pantoja nos ha dejado impactados

MADRID, 5 (CHANCE)



Durante el verano son muchos los famosos que van subiendo fotografías subidas de tono o posados que nos dejan con la boca abierta. Anabel Pantoja es uno de los rostros conocidos de nuestro país que más caña le da a sus perfiles en redes sociales, todo el día con el móvil en la mano le da para grabar y dejar como recuerdos inolvidables múltiples momentos.



Como no podía ser de otra manera, algo se le tenía que pegar a su pareja, Omar Sánchez, quien está locamente enamorado de Anabel Pantoja y juntos forman un tándem perfecto. El negro, como le llama la colaboradora de televisión de forma cariñosa, ha colgado en su perfil de Instagram una fotografía que nos ha dejado completamente impactados porque no sabíamos de este alto contenido sensual por parte del deportista.



En dicha imagen podemos ver como Omar posa íntegramente desnudo tumbado en la arena de la playa, sin bañador y con una torre de arena en sus partes más intimas. Una fotografía que ha subido la temperatura no solamente en Canarias, sino en parte del país, pero la pregunta que muchos nos estamos haciendo es ¿tendrá algo que ver Anabel Pantoja en la fotografía?