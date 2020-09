India y China coinciden en resolver la tensión fronteriza con el diálogo

El responsable indio de Defensa, Rajnath Singh. EPA/FAROOQ KHAN/Archivo

Nueva Delhi, 5 sep (EFE).- Nueva Delhi indicó este sábado que la India y China coincidieron en la necesidad de resolver la tensión fronteriza por medio del diálogo y la desescalada militar, un día después de que los ministros de Defensa de ambos países se reuniesen en Moscú.

El responsable indio de Defensa, Rajnath Singh, mantuvo el viernes un encuentro de más de dos horas con su homólogo chino, Wei Fenghe, al margen de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), después de que sus países intercambiaran esta semana nuevas acusaciones cruzadas sobre "provocaciones" en la frontera.

DESESCALADA Y DIÁLOGO

Wei manifestó durante la reunión, según un comunicado del Ministerio de Defensa indio, que ambas partes deben "trabajar juntas para rebajar la situación lo más pronto posible, y mantener la paz en las zonas fronterizas" y llamó a "solucionar los problemas a través del diálogo".

Un mensaje similar al que defendió Singh, quien afirmó que la tranquilidad en la frontera es "esencial para el desarrollo de nuestras relaciones bilaterales" y quien zanjó diciendo que "ambo lados no deberían dejar que las diferencias se conviertan en disputas".

INDIA ACUSA A CHINA DE COMPORTAMIENTO AGRESIVO

Más allá de los llamamientos a respetar el proceso de desescalada, Nueva Delhi también subrayó la condena de Singh al "comportamiento agresivo" del Ejército chino.

El ministro de Defensa indio "destacó las acciones de las tropas chinas, incluyendo la concentración de un alto número de efectiavos, su comportamiento agresivo y sus intentos de alterar el statu quo de forma unilateral".

La India acusó el pasado lunes al Ejército chino de nuevas "provocaciones" en la denominada línea de control real (LAC), la frontera de facto entre ambos países, pese a los intentos por concretar una desescalada militar tras una serie de supuestas violaciones.

Nueva Delhi bloqueó también esta semana 118 aplicaciones móviles, la mayoría chinas y entre las que se encuentra el popular juego Player Unknown's Battlegrounds (PUBG).

China, por su parte, negó las acusaciones y aseguró que tropas indias "traspasaron la frontera ilegalmente", por lo que les exigió su retirada inmediata.

PEOR CONFLICTO EN CUATRO DÉCADAS

Estas nuevas fricciones entre las potencias nucleares se producen tras el choque fronterizo del pasado 15 de junio en el valle de Galwan, en el Himalaya occidental, el peor incidente de este tipo en 45 años en el que murieron al menos 20 soldados indios y 76 resultaron heridos.

China no informó de bajas.

La reunión entre Singh y Fenghe es la primera de este nivel desde este nuevo repunte de las tensiones, que ayer fueron calificadas por el secretario de Relaciones Exteriores de la India, Harsh Vardhan Shringla, como las peores desde la guerra de 1962.

"Es uno de los desafíos más serios a los que nos enfrentamos en los últimos años, con bajas en la frontera por primera vez desde hace más de cuarenta años", dijo Shringla durante una intervención en un acto organizado por un laboratorio de ideas.

RESCATE DE CIUDADANOS CHINOS

Las tensiones bilaterales no han evitado que el Ejército indio "echase una mano" el jueves a tres ciudadanos chinos perdidos en la meseta de Sikkim, el estado norteño fronterizo con China que fue testigo el pasado mayo de una escaramuza militar entre ambos países.

El Ministerio de Defensa afirmó hoy que los militares indios "se dieron cuenta de que las vidas de los ciudadanos chinos corrían peligro" y les indicaron la ruta tras proporcionarles asistencia médica y comida.