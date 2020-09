Fútbol/Selección.- Thiago: "Todos los centrocampistas tenemos que fijarnos en Sergio Busquets"

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El internacional español Thiago Alcántara ha asegurado que su compañero en la selección Sergio Busquets debería ser el espejo en el que mirarse para todos los centrocampistas, y ha reiterado que el combinado nacional tiene "garantías de sobra" bajo palos con David de Gea, además de rechazar hablar de su futuro en el Bayern Múnich.



"Hay un jugador que para mí ha sido referencia, con el que he tenido una relación personal y futbolística formidable, que es Sergio Busquets. Incluso en los entrenos de ahora te fijas en cómo se posiciona, en cómo lidera al equipo; es una gozada verlo jugar y entrenar", señaló en la rueda de prensa previa al partido de la Liga de las Naciones ante Ucrania.



"Todos nosotros hemos tenido a lo largo de nuestras carreras partidos no tan buenos, pero con la presencia en el campo que tiene Sergio, los títulos que hemos conseguido y la cantidad de partidos que ha jugado, tiene los números más altos de cualquier mediocampo en toda Europa y todo el mundo. Los mediocampistas, para seguir evolucionando, tenemos que fijarnos en Sergio Busquets jugando", continuó.



El centrocampista del Bayern Múnich salió también en defensa de David de Gea, reiterando que tienen "garantías de sobra" en el arco. "Recibimos las críticas, positivas y negativas, hacia nuestros tres porteros, son nuestros. Cada día nos enfrentamos a ellos, y a nosotros nos paran todo. Tenemos garantías de sobra con los porteros que tenemos, tenemos confianza plena en ellos. A lo largo de los años, sobre todo con De Gea, hemos vivido situaciones maravillosas y situaciones no tan buenas. En las no tan buenas, lo superaremos una vez más juntos. En las buenas, qué mejor que después de tantas críticas podamos celebrarlo juntos", indicó.



Además, alabó al delantero barcelonista Ansu Fati. "En Ansu, como en todos los jóvenes que vienen, pero en él en especial, ves la toma de decisión. Por la edad y el margen de mejora que tiene, será grandísimo y un espectáculo de jugador. A la edad que tiene, las tomas de decisión que tiene son muy acertadas; a pesar de la rapidez con el balón que tiene, la mayoría de las decisiones que toma, en comparación con los chicos de su edad, es muy acertada", señaló.



Por otra parte, valoró qué supone jugar con Rodrigo Moreno y con Robert Lewandowski como delanteros de referencia en 'La Roja' y en el Bayern. "Rodri tiene una capacidad de gol gigante; es una gozada tener un delantero que no solo marque goles, sino que nos ayude a la hora de presionar y de correr", advirtió.



"Veo similitudes en término de calidad, de aguantar el balón, pero es cierto que 'Lewy' en los últimos años ha marcado una cantidad de goles indecente. La referencia de arriba te cambia también, no tanto por el hecho de que sean diferentes jugadores, el estilo de juego es diferente. Me estás comparando números, y 'Lewy' este año ha hecho números inhumanos", prosiguió.



"OJALÁ QUE NINGÚN CLUB COPIE NUESTRA FORMA DE JUGAR"



Sobre su campaña con el conjunto alemán, afirmó que ha sido "maravillosa". "Hemos conseguido con el club todos los títulos posibles, con un nivel de juego de fútbol bastante alto, pero siempre hay un margen de mejora a nivel individual. Cada año trato de coger lo mejor de cada compañero, de ir aprendiendo, incluso de los más jóvenes que vienen", apuntó.



Así, reconoció que se encuentra "en un estado de forma formidable". "A raíz de haber venido de la competición en Lisboa, llego más rodado que otros compañeros, pero creo que el año que viene estaré mucho mejor que este. Siempre hay un margen de mejora muy grande", aseveró. "Ojalá que ningún club copie nuestra forma de jugar, nos iría fatal. No quiero que marque tendencia. En la selección no estamos copiando ningún estilo de juego actual, viene desde hace tiempo: queremos presionar arriba, queremos tener el dominio del juego, queremos empequeñecer al rival y hacer goles. Siempre hemos querido jugar así", dijo sobre el estilo de juego de la selección y el Bayern.



Sin embargo, Thiago no quiso desvelar si su futuro está lejos del club bávaro. "No he dicho nada oficial de que me voy. Cada año me ponéis en un club diferente. Mi futuro es el partido de mañana. Ni me importa ni me interesa ahora mismo, no es bueno ni para mí ni para mis compañeros ni para la selección, lo que me interesa es el partido de mañana", dijo.



En otro orden de cosas, mostró su "respeto" por la decisión de su excompañero en el Barça Leo Messi de quedarse en la entidad azulgrana. "Cualquier decisión beneficiosa para el club en el que está es maravillosa. Leo suma y es superimportante en cualquier equipo en el que esté, y si está en el Barça, mejor para el club", indicó. "Hemos visto las declaraciones de Leo. No hago ningún tipo de valoración, es una decisión personal, la tengo que respetar. Ni me viene ni me va, estoy en un club diferente y la respeto", añadió.



Por último, el hispano-brasileño valoró la opinión del portero culé Marc-André Ter Stegen, que dijo que le ficharía si pudiese elegir cualquier jugador. "Es un honor que Marc diga mi nombre, porque es un portero increíble, pero infelizmente no es director deportivo de ningún equipo. Yo también siempre he querido tener a los mejores", concluyó.