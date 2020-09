Fútbol/Selección.- Ansu Fati: "Luis Enrique me dijo que disfrutara, que sólo se debuta una vez"

05/09/2020 Ansu Fati posa con la camiseta de su debut con la selección española absoluta DEPORTES SEFÚTBOL



MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El jugador internacional español Ansu Fati se mostró "muy orgulloso" de haber debutado con la selección nacional absoluta y desveló las palabras que le dijo su técnico, Luis Enrique Martínez, antes de saltar al terreno de juego el pasado jueves ante Alemania, quien le dijo que "disfrutara" porque "sólo se debuta una vez".



"Luis Enrique me dijo que estuviera tranquilo, y que disfrutara, que sólo se debuta una vez", explicó en declaraciones a 'SeFútbol' el joven de origen africano, que se ha convertido en el jugador número 800 que debuta con la selección española.



"Para mí es un orgullo ser el jugador número 800. Ha habido muchos jugadores buenos que han pasado por aquí. Ahora toca seguir trabajando para que lleguen nuevas oportunidades", añadió Fati, que fue felicitado por sus "compañeros y el cuerpo técnico".



El atacante del FC Barcelona, de apenas 17 años, dijo que "lo primero" que hizo fue "llamar" a su familia. "Cuando acabé de ducharme les llamé porque son los que me apoyan diariamente y me ayudan a que supere cualquier reto", manifestó.



Por último, Fati indicó que guardará la camiseta del estreno contra Alemania "en un lugar especial" de su casa. "Voy a pedir a los compañeros que me la firmen y estará junto a las que tengo de Liga y Champions del Barça", señaló el ariete nacido en Guinea-Bisáu.