Fútbol/Liga Naciones.- (Crónica) Portugal se luce ante Croacia y Mbappé rescata a Francia

MADRID, 5 (EUROPA PRESS) La selección de Portugal doblegó con autoridad (4-1) a Croacia este sábado en el inicio para ambas en la Liga de Naciones, dentro de un Grupo 3 que lideran junto a Francia, victoriosa también ante Suecia (0-1) gracias a una acción de Kylian Mbappé.



La vigente campeona estrenó la segunda edición del torneo de la UEFA con una gran versión sobre la subcampeona del mundo en el Estadio do Dragao. Los de Fernando Santos generaron una veintena de ocasiones y apenas sufrieron llegadas de una floja Croacia.



Pese a la diferencia los goles le costaron a los locales, que cerca del descanso encontraron el primero con un golazo de Cancelo. Diogo Jota también se lució en el 2-0 en la reanudación y Joao Félix no perdonó en un disparo desde la frontal a 20 minutos del final. En el descuento, Petkovic hizo el de la honra para Croacia, en una pérdida de Cancelo, pero André Silva aún veía puerta, recién entrado al campo, en el añadido para que el sabor de boca final también fuera para una Portugal que reservó a Cristiano Ronaldo.



Portugal se pone líder del Grupo 3 de la máxima liga, aunque empatada con Francia. Los campeones del mundo vencieron sin convencer, en un partido muy espeso, con mucho balón entre los tres centrales y casi nada de creación ofensiva. Suecia empezó mejor y se lo creyó, aunque le faltó imaginación en el último pase. Antes del descanso, Mbappé empezó en el córner y terminó marcando casi sin ángulo y tras marcharse entre dos rivales. En el segundo tiempo, la línea defensiva sí le sirvió a los de Didier Deschamps para aguantar el marcador a pesar del asedio de Suecia.



Por otro lado, también se inauguró el Grupo 2, con liderato provisional para Bélgica, que venció (0-2) a Dinamarca, compartido con Inglaterra, que se impuso (0-1) a Islandia. Los de Roberto Martínez vivieron cómodos con el 0-1 de Denayer en el minuto 9, aunque la tranquilidad no les llegó hasta el 77' con Mertens.



Mientras, los de Gareth Southgate salieron con tres puntos de Reykjavik de milagro, con un gol de Raheem Sterling de penalti en el 91, jugando desde el 70' con uno menos por la expulsión de Walker. Sverir Ingason dejó un 10 contra 10 después de cometer el penalti. En el añadido le dio tiempo a Islandia a tener la opción de empatar también de penalti, el que cometió Joe Gomez a Albert Gundmundsson, pero Bjarnason mandó el lanzamiento a la grada.