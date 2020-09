Fútbol.- Luis Enrique, sobre Messi: "Hubiera sido más positivo un acuerdo amistoso"

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El seleccionador nacional español, Luis Enrique Martínez, lamentó que la decisión de Messi de quedarse en el FC Barcelona no se haya producido de manera amistosa y explicó que "los clubes están por encima de todas las personas", tal y como se ha demostrado a la largo de la historia.



"Es un tema muy delicado. No sé si pronunciarme con una reflexión general, pero sí... lo voy a hacer. Los clubes están por encima de todas las personas, por encima de jugadores y presidentes", dijo Luis Enrique en la rueda de prensa previa al partido contra Ucrania de este domingo.



"Sabemos que Messi ha hecho del Barça uno de los mejores clubes del mundo, pero el Barça ha ganado títulos siempre. Es evidente que ha habido una relación maravillosa con muchos títulos de por medio. Leo ha hecho que el Barcelona creciera, pero me hubiera gustado mucho más que hubiera habido un acuerdo entre las dos partes", admitió el asturiano, que entrenó a Messi en su periplo como técnico culé.



Ese acuerdo hubiera permitido que "las dos partes fueran felices" y "hubiera sido más positivo si hubiese sido amistoso". "Cuando se vaya Messi será una pena pero el club seguirá ganando títulos porque siempre lo ha hecho", finalizó Luis Enrique.