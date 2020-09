Fórmula 1/GP Italia.- Sainz: "El tercer puesto es algo inesperado"

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El piloto español Carlos Sainz (McLaren) ha asegurado que su tercer puesto en la sesión de calificación del Gran Premio de Italia es "algo inesperado", ya que esperaba que tanto los Red Bull como los Renault fuesen más rápidos, y se ha mostrado satisfecho de haber podido recuperarse de un fallo durante su vuelta en Q3, en la que ha tenido que "arriesgar un poco más".



"Estoy muy contento de volver después de un decepcionante Spa, y hacerlo con un tercer puesto en clasificación es algo inesperado para nosotros. Esperábamos que los Red Bull e incluso los Renault estuviesen por delante de nosotros, pero he sentido que tenía una posibilidad desde el principio en la clasificación", declaró en rueda de prensa tras la sesión de calificación en Monza.



Además, apuntó las claves para repetir el tercer puesto de salida del Gran Premio de Estiria. "He conseguido hacer buenas vueltas, guardar juegos de neumáticos para la Q3, que me ha dado la oportunidad de arriesgar a tope con el último juego. Ha dado resultado", explicó. "Desde la Q1 hemos conseguido encontrar un buen 'feeling' con el coche, y cuando me siento cómodo en Monza suelo ir bastante rápido, como ya vi en otras categorías. Poder ponernos terceros y salir detrás de los Mercedes mañana es algo especial y que voy a recordar", manifestó.



"He conseguido pasar con un solo juego de neumáticos, con una vuelta muy fuerte. Después, he seguido adelante y he podido hacer 19.6; sabía que eso me iba a meter entre los cinco primeros. En la última vuelta casi meto la pata, tuvo un momento durante el Lesmo 1 en el que casi lo he perdido y todavía estoy temblando. En la parabólica de Ascari he tenido que ir a tope", reconoció.



Todo ello marcando su vuelta sin rebufos. "En la primera tanda no lo he conseguido del todo, y he esperado a la Q2 y la Q3. La vuelta no empezó muy bien y necesitaba unas curvas finales muy fuertes. He arriesgado y ha dado resultado. Después del tiempo que he hecho en Ascari, no me lo creía", expuso.



"Yo tenía una estrategia clara, que era no salir el primero. Quería asegurarme de que no empezaba muy cerca del coche de delante, porque a mí me distrae un poco y el coche no tiene el mismo 'grip', y lo que quiero es constancia. La Q3 ha ido muy bien, aunque casi pierdo el coche en la Lesmo 1; lo he conseguido recuperar y a partir de ahí he tenido que arriesgar un poco más", siguió.



Sobre el ritmo en la sesión de calificación, Sainz aseguró que "no" fue "tan bueno como en los Libres 3". "Intentaremos mantenernos ahí. Tendremos a los Renault, que pensaba iban a ser más rápidos que nosotros", apuntó. "Creo que detrás de Mercedes en potencia ahora mismo está Renault, y no estamos muy lejos. Potencia sí, mucha y bien, pero hará falta un poquito de fiabilidad, que nos ha costado muchos puntos este año", afirmó.



"Mirando el viernes, no somos el tercer coche más rápido: está el Red Bull de Verstappen, el Renault de Ricciardo, que en teoría deberían adelantarnos mañana de una manera u otra. La ventaja es que salimos delante; nos tendrán que adelantar en parada o en pista si hacemos una buena salida", aventuró sobre el domingo.



Ahora, el madrileño espera refrendarlo en carrera. "Estoy muy contento, porque me he metido entre los tres primeros en dos 'qualys' este año, pero miras la tabla de puntos y no estamos ahí. Esos 30 puntos no me los va a devolver nadie", señaló. "Monza me gusta mucho, es de mis circuitos favoritos. Me acordé de otros años, de otras categorías, intentas llenarte un poco de confianza antes de la 'qualy'. Hay que tener confianza para ser valiente", dijo sobre el circuito transalpino.



Por último, realizó una sugerencia a Movistar F1. "En la rueda de prensa pedía superpole, porque sé que se me da bien salir a pista sin saber cuáles son las condiciones e ir a por todas. He barrido un poco para casa. No sería una mala idea. Una Q3 de superpole y que todas las cámaras se centren en Hamilton en esa vuelta, con la sombra del coche de Bottas, los minisectores... Hoy en día, con la tecnología que hay, hay margen de mejora en clasificación para enseñar a un piloto solo y enseñar los errores de la vuelta. Es mi opinión y lo dejo caer", finalizó.