El talento digital, una de las víctimas de la crisis bielorrusa

Protestas este viernes en Bielorrusia. EFE/EPA/STRINGER

Minsk, 5 sep (EFE).- La crisis política que vive Bielorrusia desde el pasado 9 de agosto amenaza con serias consecuencias para la industria tecnológica del país, considerado como el 'Silicon Valley' de Europa Central por su espectacular desarrollo en los últimos años.

"Muchos han escuchado algo sobre el traslado de decenas de compañías (tecnológicas bielorrusas) al exterior o el envío fuera de parte de sus plantillas, así como la búsqueda de opciones para hacerlo. Lamentablemente, eso es verdad", afirma Pavel Liber, uno de los dirigentes de la empresa EPAM Systems.

Liber, quien también se trasladó a Kiev, asegura que el éxodo de las compañías de IT de Bielorrusia amenaza con una "degradación del país" en el futuro próximo.

"Y eso será especialmente triste en vista de una mayor digitalización de países y negocios impulsada por el coronavirus", escribió el empresario en Facebook.

LAS EMPRESAS TECNOLÓGICAS, EN EL PUNTO DE MIRA

Durante las protestas que estallaron en el país tras las elecciones presidenciales del 9 de agosto, se llevaron a cabo registros en distintas compañías tecnológicas, la mayoría de las cuales están agrupadas bajo el paraguas del Parque de Altas Tecnologías de Minsk.

De acuerdo a medios especializados bielorrusos, solo durante los tres primeros días que siguieron a los comicios, en las manifestaciones contra el resultado electoral fueron detenidos más de 160 informáticos.

"Vamos a luchar. Vamos a ejercer presión económica, política e informativa. Nos mudaremos para dejar al régimen sin beneficios e impuestos", dijo este sábado el cofundador de PandaDoc, Mikita Mikado, en un mensaje en Instagram.

El empresario reaccionó así a la detención la víspera de cuatro ejecutivos de su empresa en Minsk y vinculó la persecución policial con su apoyo a los manifestantes antigubernamentales.

El cofundador de PandaDoc fue uno de los primeros empresarios del sector tecnológico bielorruso en expresar abiertamente su respaldo a las protestas que reclaman la dimisión de Lukashenko y llegó a ofrecer asistencia a los agentes del orden que abandonaron los cuerpos de seguridad para no participar en represiones policiales.

Este sábado Mikado rechazó categóricamente los cargos de corrupción que se les imputan a sus empleados, a los que llamó "rehenes" de las autoridades.

"Somos una compañía privada, que se sometió a una auditoría hace un mes. ¿De qué malversación estamos hablando", preguntó el informático, afincado en Estados Unidos.

Cerca de 150 personas participaron ayer en Minsk en un acto de solidaridad con los programadores bielorrusos, afectados por crisis que estalló tras las elecciones del 9 de agosto.

"Es como si Lukashenko se disparara en el pie", comentó a Efe el programador de videojuegos Vitali, quien alertó de que el país "perderá mucho" si los informáticos emigran en masa.

EL SUEÑO DIGITAL DE BIELORRUSIA

Y es que situación amenaza con apagar el sueño digital del país eslavo, donde el sector de las altas tecnologías despegó con fuerza durante los últimos años, gracias tanto a la cantera matemática heredada de la Unión Soviética, como al apoyo del régimen autoritario de Lukashenko, según reconocen los expertos.

No obstante, los sucesos de las últimas semanas en Bielorrusia han "tirado a la basura" los 15 años de inversiones en el "Silicon Valley" de Europa Central, opina Liber.

El informático, coautor de la plataforma "Golos" (Voz) usada por los opositores bielorrusos para un recuento alternativo de votos durante los comicios presidenciales, llamó a "no olvidar que las elecciones fueron falsificadas" y exigir la celebración de nuevos comicios.

Por su parte, uno de los pioneros del sector Ígor Mamonenko recordó sobre la importancia de la industria digital para la economía del país, que compone el 6,5 % del Producto Interior Bruto de la antigua república soviética y espera llegar al 10 % en 2023.

Bielorrusia se encuentra además entre los "líderes mundiales" por la exportación de software per cápita, señaló el director de Belhard Group, quien agregó que el sector da trabajo a cerca de "200.000 personas".

En este sentido, subrayó que "tanto la pérdida del sector, como su reducción" amenazan con unas consecuencias "catastróficas" para el futuro de Bielorrusia.

"Y todos tenemos que ser conscientes de ello", escribió Mamonenko en su cuenta en Facebook.

Nasta Zajarévich