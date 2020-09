El potente tifón Maysak dejó decenas de víctimas en Corea del Norte

El tifón, a su paso por Japón. EFE/EPA/HITOSHI MAESHIRO/archivo

Seúl, 5 sep (EFE).- El paso a mediados de semana del potente tifón Maysak por Corea del Norte dejó decenas de víctimas, informó hoy el régimen norcoreano en un artículo del diario "Rodong Sinmun" sobre el castigo de las autoridades locales por la falta de prevención.

La "actitud irresponsable" de los funcionarios de la ciudad de Wonsan y la provincia de Kangwon, que no implementaron medidas para identificar estructuras de riesgo ni para evacuar a los residentes, "causó un incidente grave" que dejó "decenas de víctimas", señaló el diario, que no especificó un número ni si se trata de heridos o muertos.

El país asiático informó a principios de semana de que había empezado a adoptar medidas para paliar el impacto del tifón Maysak, que pasó por la península de Corea entre el miércoles y el jueves provocando inundaciones, daños materiales, interrupciones del transporte y al menos un muerto en la vecina Corea del Sur, según informó el país.

Pionyang ya había informado en días previos de inundaciones en la costa oeste por el paso de Maysak, sin dar más detalles.

Según el "Rodong Sinmun", los funcionarios de Wonsan y Kangwon no implementaron adecuadamente las medidas de evacuación y, por ello, serán "administrativa y legalmente castigados".

Corea del Norte se ha visto afectada desde agosto por graves inundaciones que han generado preocupación por su economía debido al impacto en terrenos agrícolas, viviendas y otras instalaciones.

El régimen informó sobre los afectados por Maysak cuando la península se prepara para el envite del tifón Haishen, que se espera que afecte a la costa este del territorio en la tarde del lunes.

Haishen, el décimo tifón de la temporada en el Pacífico y catalogado como "muy fuerte", se encontraba la tarde de este sábado a unos 300 kilómetros al sudeste de los archipiélagos de Okinawa y Amami, en el sudoeste de Japón, por donde se espera que pase entre la mañana del domingo y el lunes, antes de afectar a Corea.