El británico Mo Farah establece un nuevo récord de la hora

Mo Farah de Gran Bretaña celebra la victoria de la carrera masculina de una hora en el Memorial Van Damme IAAF, sexta parada de la Liga de Diamante, la reunión internacional de atletismo en Bruselas, Bélgica, el 4 de septiembre 2020. EFE/EPA/ Stephanie Leccoq

Redacción deportes, 4 sep (EFE).- El británico Mo Farah no pudo tener un mejor regreso a la pista, que abandonó en 2017 para dedicarse al maratón, y fijó este viernes un nuevo récord de la hora, tras correr un total de 21.330 metros en la reunión de Bruselas, sexta parada de la Liga de Diamante.

Farah, que no competía desde el pasado mes de octubre, cuando concluyó octavo en el maratón de Chicago, superó en 45 metros la anterior plusmarca universal en posesión del etíope Haile Gebrselassie desde el 27 de junio de 2007 con un total de 21.285 metros.

Un récord que durante casi tres cuartos de hora pareció escapársele a Farah, que transitó las primeras tres cuartas partes de la prueba con una desventaja de unos 10 metros con relación a la distancia recorrida por Gebrselassie en la ciudad checa de Ostrava.

Pero el británico, doble campeón olímpico de los 5.000 y 10.000 metros, se guardaba, como durante casi toda su carrera, una última bala en la recamara, gracias a su imponente final

Acompañado del belga Bashir Abdi, Mo Farah fue poco a poco aumentando la frecuencia de su zancada, para no sólo enjugar su desventaja con el récord del etíope, sino para superarlo finalmente.

Una posibilidad que se atisbó ya claramente al alcanzar los 20 kilómetros, que Abdi, con permiso de Farah, supero con un crono de 56:21 minutos, cinco segundos menos que el récord del mundo que Haile Gebrselassie logró cuando estableció la plusmarca de la hora.

Pero si Mo Farah quiso compartir la gloria con Absi, permitiendo que el belga inscribiese su nombre en el libro de los récords, el británico no dejó que nadie le discutiese el nuevo récord de la hora.

Lo dejó claro con un fortísimo cambio de ritmo a falta de un minuto para la conclusión de la prueba, que le permitió convertirse en el nuevo plusmarquista universal con un registro de 21.330 metros, cuarenta y cinco más que la anterior marca de Gebrselassie.

Un registro que también superó el belga Abdi, que se aupó a la segunda posición de la clasificación mundial de todos los tiempos con un total de 21.322 metros.