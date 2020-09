EEUU.- Trump carga contra la prensa tras descubrirse que llamó "perdedores" a los soldados estadounidenses muertos

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El presidente Trump ha cargado duramente contra la prensa y en particular contra el periodista responsable de un artículo en el que se revela que llamó "perdedores" e "idiotas" a los militares estadounidenses muertos durante la Segunda Guerra Mundial y enterrados en el Cementerio Estadounidense de Aisne-Marne, en Francia.



Así, Trump se ha referido al periodista Jeffrey Goldberg, quien publicó la historia en 'The Atlantic' el pasado jueves como a un "desgraciado" que habría recurrido a "personas caídas en desgracia" que intentan evitar su reelección.



"No trabajo tan duro por los militares, para reconstruir el enredo agotado dejado por 'OBiden', para recuperar una agencia de veteranos en bancarrota y por aumentos de sueldo para los militares para que un reportero desgraciado que quizá esté trabajando con personas caídas en desgracia haga una acusación tan horrible", ha apuntado Trump en Twitter.



Para Trump, la revista sería comparable al informe del espía británico Christopher Steele que en 2016 aseguró que Rusia tenía información comprometedora sobre Trump.



"Me recuerda al Informe Sucio que construyo John McCain y que tras el batacazo se descubrió que era un fraude absoluto como tantos otros. La extrema izquierda radical está rabiosa y hará o dirá cualquier cosa para ganar, pero no podrán. Ganaremos y tendremos cuatro años estupendos", ha remachado.



Trump ha cargado incluso contra una periodista de la cadena Fox News, afín a Trump, Jennifer Griffin, por ratificar en Twitter que Trump llamó "idiotas" a los soldados caídos.



Según el reportaje de 'The Atlantic', Trump decidió no visitar el cementerio de soldados estadounidense de 2018 porque temía que la lluvia le estropeara el peinado: "¿Para qué ir a ese cementerio? Está lleno de perdedores", afirmó Trump ante sus colaboradores.



Desde la Casa Blanca han negado reiteradamente esta información que consideran "obra anónima con fines dañinos" y el propio Trump ha defendido a los "héroes caídos". "No hay nadie que los respete más que yo", ha remachado.