De Jong, sobre Messi: "Estoy muy contento de que se quede"

La Haya, 5 sep (EFE).- El futbolista holandés Frenkie de Jong expresó su alegría por el anuncio de Lionel Messi de que seguirá en el Barcelona la próxima temporada y dijo que desea volver pronto a la ciudad condal para unirse a los entrenamientos.

"Personalmente estoy muy contento de que se quede. Es el mejor jugador del mundo y si permanece en el Barcelona, eso te hace feliz", dijo el jugador a la cadena de televisión NOS tras el encuentro este viernes entre Países Bajos y Polonia (1-0) correspondiente a la Liga de las Naciones.

El centrocampista se enteró de la permanencia del argentino mientras se preparaba para el encuentro y explicó que ha seguido desde lejos los eventos de las últimas semanas. "No he tenido ningún contacto con la gente de Barcelona", aseguró.

"Era algo entre Messi y el club. Yo no tenía ningún control sobre el asunto y no estaba en Barcelona, así que tenía sentido seguirlo desde la distancia", añadió.

Así mismo, dijo que tiene "muchas ganas de volver" a la ciudad condal para unirse a los entrenamientos del equipo azulgrana.

Messi explicó este viernes, en una entrevista con 'Goal.com', que continuará una temporada más en el Barcelona, pero si no hay ninguna novedad lo hará sin renovar, lo que origina un panorama contractual que augura nuevas tensiones entre el jugador y el club a medida que avance el año de contrato que le queda.