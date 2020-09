Darwin Núñez: Ser el fichaje más caro de Portugal "es una responsabilidad"

El nuevo jugador del Benfica Darwin Núñez posa durante su presentación en el Benfica Campus, Seixal, Portugal, el 4 de septiembre de 2020. EFE/EPA/RUI MINDERICO

Lisboa, 4 sep (EFE).- El delantero uruguayo Darwin Núñez, que acaba de llegar al Benfica procedente del Almería por 24 millones de euros, dijo hoy que ser el fichaje más caro del fútbol portugués no es un peso sino una responsabilidad y un orgullo por el trabajo que ha realizado.

"Es un orgullo porque día a día estoy trabajando para mi futuro y creo que vengo haciendo las cosas bien, obviamente siempre con humildad y los pies en la tierra. Eso no es un peso para mí, es una responsabilidad y quiero hacer las cosas de la mejor manera posible", dijo durante su presentación oficial.

En la ciudad deportiva del Benfica, en Seixal -al sur de Lisboa-, Núñez reconoció que no conoce mucho al que será su nuevo entrenador, Jorge Jesus, pero sabe que ha conquistado éxitos en el Flamengo y está "a su disposición para aprender y escucharlo".

"Me siento muy bien, muy contento por este momento. Tengo muchas ganas e ilusión de vestir la camiseta y de empezar a entrenar con los compañeros", agregó Núñez, que cuestionado sobre si siente presión por llegar al Benfica tras el fichaje frustrado de Cavani, dijo que está con las "águilas" para "jugar y dar lo mejor".

Junto a Núñez estuvo durante la presentación el director deportivo del Benfica, el exinternacional portugués Rui Costa, que habló de la fuerte competencia que tuvo el club para conseguir fichar al uruguayo.

"Será uno de los grandes delanteros de esta década en el fútbol mundial", afirmó Costa, que pidió al jugador y a la afición que no se centren en los millones que ha costado la transferencia.

"Pizzi fue el fichaje más caro en su momento y hoy es uno de los mejores de la Liga", dijo.

La presentación de Núñez estaba inicialmente prevista para el jueves, pero fue aplazada a este viernes por discrepancias sobre los derechos de formación que se tendrán que repartir Peñarol de Montevideo y Almería.

El uruguayo, de 21 años, firmó contrato por cinco temporadas y tiene una cláusula de rescisión de 150 millones de euros.

El Almería tendrá derecho a recibir el 20 % del valor de una futura transferencia.

Núñez, que nació en el distrito uruguayo de Artilas el 24 de junio de 1999, ingresó en 2013 en la academia del Peñarol y el verano pasado dio el salto a Europa tras fichar por el Almería.

Aunque tenía contrato hasta 2024 con el conjunto andaluz, sus 16 goles en la pasada campaña lo han convertido en un codiciado delantero centro, que había llamado la atención de Jorge Jesus.