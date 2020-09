"Cuestiones médicas" retrasan misterioso partido Mannarino-Zverev del Abierto

El tenista alemán Alexander Zverev, quinto sembrado del Abierto de Estados Unidos, ganó este viernes un partido rodeado de misterio que se retrasó casi tres horas después de que autoridades de Nueva York aparentemente trataran de evitar que el francés Adrian Mannarino saltara a la pista.

Mannarino es uno de los tenistas sometidos a protocolos sanitarios reforzados por haber estado en contacto con Benoit Paire, jugador excluido del Grand Slam por dar positivo por coronavirus.

Tras el partido, Mannarino relató que estaba llegando a la cancha Louis Armstrong de Flushing Meadows cuando responsables del torneo le dijeron que el departamento de Salud del estado de Nueva York había comunicado que el francés debía ser puesto en cuarentena en su habitación de hotel.

Mannarino y otra decena de jugadores que habían estado en contacto con Paire habían firmaron un acuerdo con las autoridades de la ciudad de Nueva York que les imponía restricciones más estrictas a cambio de competir en el torneo.

Este viernes, según Mannarino, fueron las autoridades del estado de Nueva York las que intervinieron en el caso y dictaminaron que no se le permitía jugar ante Zverev.

"La ciudad me permitió el domingo jugar, pero el estado dijo que he estado expuesto a un caso positivo por lo que debería estar en cuarentena en mi habitación y no poder ir a la cancha y jugar mi partido hoy", explicó el tenista.

Responsables del tenis, dijo el francés, hicieron entonces unas llamadas para intentar cambiar esa decisión.

"Fue una situación extraña para mí. Estaba estirado en el sofá tratando de concentrarme para el caso de que fuera a la pista", dijo.

Después de más de dos horas de retraso, hacia las 16H40 locales (20H40 GMT) se le comunicó al francés que estaba autorizado a jugar el partido, que arrancó 40 minutos después y que terminó perdiendo ante Zverev por 6-7 (4/7), 6-4, 6-2 y 6-2.

"A mí me dijeron que había muy pocas opciones de que jugáramos", dijo de su lado Zverev tras el juego.

Mannarino "estuvo cerca de Benoit Paire, así que supongo que el estado de Nueva York llamó y dijo que no debía jugar", afirmó el alemán, que enfrentará en los octavos de final al español Alejandro Davidovich.

"Fue (un tema) político, no fue algo de los jugadores", señaló Zverev. "Por mí como jugador, y por mi compañero, estuve contento de que pudiera jugar".

Por su lado, la Federación estadounidense de tenis (USTA) se limitó a señalar en un escueto comunicado que el retraso se debió a razones médicas que no especificó.

"El partido Zverev-Mannarino se retrasó mientras se llevaba a cabo un diálogo colaborativo con funcionarios de salud", dijo la federación. "Dada la sensibilidad de las cuestiones médicas involucradas, la USTA no puede proporcionar más detalles".

La intriga se profundizó aún más cuando Novak Djokovic dijo más tarde que había ocupado gran parte de la tarde hablando con sus contactos e incluso tratando de llegar hasta el gobernador de Nueva York para que revocara la decisión.

"Al final, para ser honesto, no sé qué pasó exactamente. Solo me dijeron que finalmente Adrian fue autorizado a jugar", dijo el número uno del mundo después de su victoria sobre Jan-Lennard Struff.

- La sombra del coronavirus -

La sombra del coronavirus ha sobrevolado la celebración del Abierto de Estados Unidos desde que todas las competiciones deportivas del país echaron el cierre en marzo ante el avance de la pandemia.

La USTA finalmente mantuvo en pie el Grand Slam pero cerrando las puertas a los espectadores y aplicando una serie de medidas de prevención para resguardar a los jugadores en la llamada "burbuja" de Nueva York, que incluye los hoteles sede y Flushing Meadows.

El pasado fin de semana, en la previa del inicio del US Open el lunes, el tenista Benoit Paire (número 23 de ATP) fue excluido del torneo por dar positivo en un control de coronavirus.

Los organizadores también decretaron que 11 tenistas que habían estado en contacto con Paire fueran sometidos a medidas más severas de prevención y a una mayor restricción de movimientos.

Mannarino y el resto de miembros de ese grupo - que incluía a los también franceses Richard Gasquet, Edouard Roger-Vasselin y Kristina Mladenovic - se han tenido que someter a pruebas de coronavirus a diario, en lugar de cada cuatro días como el resto, y solo pueden abandonar sus habitaciones para desplazarse a Flushing Meadows.

Mannarino dijo este viernes que, con los nuevos protocolos, tendrá que mantenerse en cuarentena en su habitación durante toda una semana.

El resto del grupo, señaló, sigue también confinado con distintos periodos de cuarentena dependiendo del nivel de contacto que tuvieron con Paire.

