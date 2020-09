Cuba suma 32 nuevos casos de la COVID-19 y aumenta el número diario de pruebas PCR

Varias personas circulan por una avenida, en La Habana (Cuba). EFE/Ernesto Mastrascusa/Archivo

La Habana, 5 sep (EFE).- Cuba sumó otros 32 casos de COVID-19 este sábado, jornada en la que la isla rebasó por primera vez su meta de 6.000 pruebas PCR diarias, según el parte diario del Ministerio cubano de Salud Pública (Minsap).

El país caribeño completó 6.007 muestras PCR la víspera (para un total de 426.280), y continúa trabajando "intensamente" para llegar a las 7.000, informó el director de Epidemiología del Minsap, Francisco Durán, en su habitual comparecencia televisiva.

Cuba acumula ya 4.298 positivos, de los que se han recuperado 3.570 pacientes -83 en el día-, lo que significa un 82 % de enfermos curados.

En hospitales cubanos permanecen ingresadas 1.456 personas, entre ellos 626 casos activos de coronavirus: cuatro críticos, 18 graves y el resto con evolución estable. El país ha reportado un centenar de muertes por el virus hasta la fecha.

EL PEOR PANORAMA EN LA HABANA

Entre los 32 contagios de este sábado -todos cubanos-, uno es importado, 24 son contactos de otros enfermos y en siete no se precisa aún la fuente de infección, especifica el Minsap.

De los casos locales, 20 residen en diez de los quince municipios de La Habana, epicentro de la epidemia en la isla y la única región cubana bajo fuertes medidas restrictivas que incluyen un inédito toque de queda nocturno y el cierre de la ciudad durante la primera quincena de septiembre.

La capital acumula 495 de los 661 contagios detectados en los últimos quince días y mantiene activos 12 del total de 17 "eventos epidemiológicos" o brotes que reporta el país.

El resto de pacientes pertenecen a la provincia central de Ciego de Ávila (4) y las occidentales de Matanzas (3), Artemisa (3) y Mayabeque (1).

La Habana es la única región en fase 0 o etapa de "trasmisión local limitada" de coronavirus. Después de casi un mes de iniciada la reapertura, el rápido aumento de los casos provocó la cancelación de la desescalada a principios de agosto en la capital y el retroceso de la cercana Artemisa de la fase 3 a la 2.

Las demás regiones se encuentran en la tercera y última fase del plan nacional de reapertura, aunque algunas han tenido que aumentar las restricciones en comunidades con rebrotes de coronavirus.

Esta segunda ola del virus ha superado al pico de abril pasado, con la peculiaridad de que en esta ocasión los casos se concentran en el oeste de la isla, aunque ya se han extendido a provincias del centro y el oriente, que no reportaban contagios en meses.

Aún así, las autoridades decidieron reabrir las escuelas esta semana después de casi seis meses de interrupción, con la excepción de La Habana, donde las aulas permanecen cerradas hasta tanto no mejore la situación.