Cuba nombra a famoso exespía al frente de los Comités de Defensa de la Revolución

El ex agente de la inteligencia cubana Gerardo Hernández. EFE/Ernesto Mastrascusa/Archivo

La Habana, 5 sep (EFE).- El ex agente de la inteligencia cubana Gerardo Hernández, conocido por ser el líder de una red de espías que cumplió largas condenas en EE.UU., fue nombrado coordinador nacional de los CDR, órganos populares a los que el expresidente Fidel Castro llamaba "los ojos y oídos de la Revolución".

Hernández, de 55 años, diputado y que hasta ahora ocupaba el cargo de vicecoordinador nacional, será ahora el máximo dirigente al frente de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), presentes en cada barrio de Cuba y las más numerosa de las "organizaciones de masas" oficiales, las únicas reconocidas por el Gobierno cubano.

La web estatal Cubadebate informó de que el antiguo agente sustituirá a Carlos Rafael Miranda, a quien "le serán asignadas otras tareas" tras nueve años en el cargo.

Según datos oficiales, los CDR, creados en 1960 como sistema de "vigilancia" colectiva, agrupan a más de ocho millones de afiliados en un país de once millones de habitantes. El exmandatario y actual líder del Partido Comunista (PCC, único legal), Raúl Castro, los definió en 2013 como "el ejército más poderoso" con el que cuenta la isla.

En los primeros años de la Revolución estos comités participaron en las campañas educativas y sanitarias organizadas en Cuba y actualmente cumplen otras tareas sociales, entre las que destaca la organización de la defensa civil en caso de catástrofes como huracanes, dar informes sobre vecinos a centros de trabajo o movilizar a la población para acudir a actos políticos.

Gerardo Hernández es una celebridad en el país caribeño como líder del grupo de "Los Cinco", los integrantes de una red de inteligencia cubana (la "red avispa") que tras ser descubiertos en 1998 fueron condenados a largas penas de cárcel y cuya historia ha sido incluso llevada al cine.

"Es licenciado en Relaciones Internacionales, ostenta la condición de Héroe de la República de Cuba y cuenta con una fructífera trayectoria política y revolucionaria, ocupando desde su etapa estudiantil diversas responsabilidades", recuerda el medio estatal.

Hernández, Ramón Labañino, Fernando González, René González y Antonio Guerrero se convirtieron tras su captura en los "cinco héroes", el centro de una batalla encabezada por Fidel Castro que se prolongó tres lustros, hasta que dos de ellos cumplieron sus condenas y los otros tres fueron indultados en 2014 por la Administración Obama dentro de las negociaciones del "deshielo".

El Gobierno cubano siempre ha mantenido que el único fin de la "red avispa" era el de abortar acciones terroristas del exilio contra objetivos cubanos y no espiar objetivos estrictamente estadounidenses.