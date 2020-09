Coronavirus.- La vacuna COVID de Sanofi costará menos de diez euros

31/03/2020 Laboratorio. Fábrica de medicamentos POLITICA ESPAÑA EUROPA MADRID SALUD FARMAINDUSTRIA/SANOFI



MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El presidente de la farmacéutica Sanofi para Francia, Olivier Bogillot, ha asegurado este sábado que la vacuna contra el coronavirus que causa la COVID-19 que prepara la empresa para el continente europeo costará menos de diez euros.



"El precio no está completamente definido. Estamos estudiando el coste de producción, pero la idea es (...) tener un punto de partida que sea lo más bajo posible. Estaremos por debajo de diez euros", ha afirmado Bogillot en declaraciones a la emisora France Inter.



"Cuando se inyecta una vacuna, se la inyectamos a alguien que se encuentra bien por, lo que queremos que la vacunación se realice con total seguridad. Por eso vamos rápido pero seguimos prestando atención a lo que hacemos", ha añadido en referencia al proceso de ensayos clínicos.



Bogillot ha recordado que Sanofi ya ha firmado acuerdos con Estdos Unidos, Reino Unido y varios Estados europeos más. "Habrá 300 millones de dosis para Europa y 100 millones para Estados Unidos", ha indicado.



Además, ha señalado que si sus competidoras llegan antes a la vacuna "no es un problema". De hecho, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha prometido que se comenzará a distribuir la vacuna el 1 de noviembre.



"Ustedes saben que habrá que vacunar a millones, incluso a miles de millones de personas, por lo que necesitaremos varios proveedores de vacunas que puedan producir millones y millones. No es un problema que los laboratorios de la competencia lleguen antes que nosotros. Llegaremos justo después y llegaremos también para suministrar cientos de millones de dosis", ha apuntado.



Bogillot ha explicado que "cada laboratorio emplea tecnologías diferentes. "Nosotros utilizamos una tecnología que hemos dominado bien, ya que es la misma que para nuestra vacuna contra la gripe. Lo que marcará la diferencia es su efectividad y si es bien tolerada", ha argumentado.



El dirigente de Sanofi Francia ha anunciado además que las vacunas para Europa se fabricarán en Francia, en Vitry del Sena. "Hemos parado parte de la producción de la planta, hemos reasignado recursos y la idea es utilizar esete centro para producir nuestro antígeno para la vacuna", ha indicado.