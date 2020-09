Coronavirus.- Italia descarta el confinamiento del país entero en medio de un repunte de casos de coronavirus

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, ha afirmado este sábado que "espera" que no haya que decretar un nuevo confinamiento general este otoño a pesar del repunte de los casos de coronavirus.



"Eso espero", ha afirmado Conte durante un acto organizado por el periódico 'Il Fatto Quotidiano'. "No nos veremos en una situación en la que haya que ordenar un confinamiento general. En el peor de los casos tendremos que intervenir de forma localizada, con restricciones sobre zonas definidas", ha añadido.



Además, Conte rechaza por el momento autorizar la vuelta de los aficionados a los estadios de fútbol para la nueva temporada y ha rechazado cualquier responsabilidad en la reapertura de las discotecas en verano con el argumento de que se trata de una competencia regional. A mediados de agosto el Gobierno central ordenó de nuevo el cierre de estos locales en todo el país.



En cuanto a la manifestación convocada para este sábado en Roma contra las restricciones impuestas para evitar contagios tales como el uso obligatorio de mascarilla o las normas de distanciamiento social, Conte ha recordado que estamos en medio de una pandemia. "Hoy en Roma hay una manifestación de gente que cree que no existe la pandemia. Responderemos con datos", ha apuntado Conte.



También el ministro de Asuntos Exteriores, Luigi Di Maio, ha pedido a los "negacionistas" que "al menos muestren respeto por las familias de los muertos" durante un acto en la ciudad de Foggia.



El viernes Italia informó de 1.733 nuevos casos, un máximo desde el pasado 2 de mayo, tras potenciar el número de pruebas y un incremento progresivo de positivos durante toda la semana. Sin embargo está lejos del pico de 6.557 casos del 21 de marzo.